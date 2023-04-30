Kılıçdaroğlu İzmir'de Büyük Miting Düzenledi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de büyük bir miting düzenledi. İttifak üyeleri ve binlerce yurttaşın katıldığı mitingde konuşmalar yapıldı ve Türk bayrakları ile müzik koreografileri gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu, İhsan Alyanak Vapuru ile alana geldi.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN- Kamera: KERİM UĞUR

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük İzmir mitingine, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İttifak Üyesi genel başkanlarla birlikte İhsan Alyanak Vapuru ile geldi. "Halkçı" lakabıyla bilinen İhsan Alyanak 1973-1980 arasında İzmir Belediye Başkanlığı yaptı.

Millet İttifakı bugün İzmir'de Gündoğdu Meydanında yüzbinlerin katıldığı büyük bir miting düzenledi. Miting alalına yurttaşlar saatler öncesinden gelerek, Cumhuriyet Alanı'nı Kordon boyunca doldurmaya başladı. Alanda yurttaşların elinde sadece Türk bayrakları ve taleplerinin yer aldığı dövizler vardı. Meydanın çevresindeki binalarda yaşayan yurttaşlar, evlerinden Türk bayrağı açtı ve mitingi buradan izledi.

Platformun çok uzağında kalan vatandaşların konuşanları izleyebilmesi için alana 11 adet dev ekran kuruldu. Alanda yoğun güvenlik önlemleri vardı ve sahil güvenlik polisleri de tekne ile devriye attı.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mitingde birer konuşma yaptı.

"SUPERMAN" PANKARTI ASILDI

Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı sahnenin yanına Kılıçdaroğlu'nun, Superman'a bençetildiği bir afiş asıldı. Afişte, gömleğinin içinden K harfi ve Superman benzeri giysisi görünen Kılıçdaroğlu çizimi yer aldı. Görselde "İlk turda bitirelim. Ben Kemal, geliyorum" yazısı da yer aldı. Bina boyundaki bu pankartın hemen yanına da aynı boyutlarda Kılıçdaroğlu'nun araba ile Çankaya köşküne giderken milleti selamladığı görsel ile "Çankaya'ya giden yol, Gündoğdu'dan geçer" yazılı pankart gerildi. Tekne ile Kılıçdaroğlu için pankart açıldı.

TÜRK BAYRAKLARI İLE KOREOGRAFİ

Yurttaşlar alanda Türk bayrakları ve müzik koreografisi yaptı. CHP'li İzmir ilçe belediye başkanları ve milletvekili adayları sahneye çıkarak yurttaşları selamladı.

ALANA VAPUR İLE GELDİ

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları ile Yavaş ve İmamoğlu ile birlikte alana, 1973-1980 dönemlerinde İzmir Belediye Başkanlığı'nı yapan ve "Halkçı Alyanak" sloganı ile bilinen İhsan Alyanak'ın adını taşıyan vapur ile geldi, alana yürüdü. Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Yavaş ve eşi Nursen Yavaş ele ele tutuşarak alana yürüdüler.