Kılıçdaroğlu Isparta'da Halka Seslendi

ISPARTA'DA HALKA SESLENDİ

?CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri programının ardından Isparta'ya geçti. Beraberinde DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na gelen Kılıçdaroğlu, halka seslendi. Kürsüye ilk olarak Mansur Yavaş geldi ve Cumhur İttifakı'nın seçimleri kaybedeceğini anladığını belirterek, "Hiçbir yalanları tutmayınca İstanbul'u kaybedersek Mekke düşer, Kudüs düşer gibi bir sürü bahanelere başvurdular. Ama Allah'a şükür halkımız bu yalanların hiçbirine inanmadı ve seçimde sandıkta gereken cevabı verdi. Bu kardeşiniz de Ankara'yı yönetemez dediler şimdi İngiltere'de en başarılı Başkent belediye başkanı ödülünü almaya hak kazandı. 14 Mayıs'ta da inşallah Genel Başkanımızı 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz ve Kızılay Meydanı'nda buluşup Çankaya'ya hep beraber yürüyeceğiz" dedi.

Miting sonrası CHP ve İYİ Parti Isparta milletvekili adayları da kürsüye çağrılarak halka tanıtıldı.

Nurettin ARKAN- Ali ÇEVİKBAŞ, ISPARTA,