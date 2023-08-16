Kılıçdaroğlu: İslam dünyasında her 4 kişiden biri okuma-yazma bilmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde katıldığı '60'ıncı Ulusal, 34'üncü Uluslararası Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katıldı. Kılıçdaroğlu, 700 yıl önce robotik alanını kuran El Cezeri'nin, matematikte Harezmi'yi, astronomide Ali Kuşçu'yu, coğrafyada İbn-i Batutay'ı yetiştiren İslam dünyasında bugün her 4 kişiden biri okuma- yazma bilmiyor. Bir zamanlar bilimin, felsefenin açıkça tartışıldığı, düşünce özgürlüğünün çok geniş olduğu koca bir coğrafyada, bugün insanlar düşünceleri yüzünden işkence görüyor, hapse atılıyor, öldürülüyor dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 60'ıncı Ulusal, 34'üncü Uluslararası Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri için Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine geldi. İlk olarak Hacıbektaş Belediyesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Nilgün ve Sırrı Bektaş Müze ve Sanat Evinin açılışına katılarak, plaket takdim etti. Hacıbektaş Veli Külliyesini de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada aslanlı çeşmeden su içtikten sonra külliyenin arka kısmındaki otluk arazide öğle vaktinde çıkan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Sonrasında ilçede bulunan Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezindeki programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberinde CHP Elazığ Milletvekili Mustafa Sarıgül ile diğer milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Hacıbektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü, Şenal Sarıhan'a verildi. Ardından etkinlikte konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bugün hep birlikte gerçek ismi Seyit Muhammed Bin İbrahim Ata olan Hacıbektaş-i Veli'yi anacağız. Yani bir Anadolu Eren'inin 13'üncü yüzyılda bu topraklara aydınlanmayı getiren bir bilgeyi insanı sevmenin, doğayı sevmenin erdemini bize anlatan bir Anadolu bilgesini anacağız. Ancak sözlerimin başında şunu da ifade edeyim. Biz buraya sadece velilerimizi yani Anadolu erenlerini anmaya ve onlara şükranlarımızı sunmaya gelmedik. Biz bugün buraya aynı zamanda onları anlamaya, onların rehberliğine başvurmaya, onlardan birazcık da olsa ilham almaya geldik. Sevgili dostlarım, Hacıbektaş ocağı, biri aydınlanma, bir eğitim ocağıdır. Çünkü kişi akıl ile yükselir, bilgi ile büyür. Bilgi ile insan topluma sağlıklı, huzurlu bir gelecek hazırlar dedi.

'O GÜZELLİKLERİ NEREDE YİTİRDİYSEK ONLARI ARAYIP BULMALIYIZ'

Kılıçdaroğlu, Bir ülkede adalet varsa onun etrafında biliniz ki hukukun üstünlüğü can ve mal güvenliği, şeffaflık, eşitlik, kadın erkek eşitliği, çocuğun üstün yararı, liyakat, özgürlük, hakça bölüşüm, emeğin üstünlüğü, nitelikli ve kaliteli eğitim, insan ve doğa hakları vardır. Sevgili dostlarım, Hacıbektaş-i Veli bu topraklarda yaşayıp anlayana çok şey söyledi. Çağlar ötesinden onun söyledikleri bugün kainatın evrensel kurallarına dönüşmüş durumda. Bugün Hacıbektaş-i Veli'nin söylediklerinden çok uzaktaysak, o güzellikleri nerede yitirdiysek onları arayıp bulmalıyız diye konuştu.

'ARAP DÜNYASINDA KADINLARIN YARISI OKUMA- YAZMA BİLMİYOR'

Verilere göre Arap dünyasında kadınların yarısının okuma yazma bilmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Sevgili dostlarım, belki kaçınılmaz olarak şu soruyu da kendimize sormalıyız. 13'üncü yüzyılda İslam coğrafyasında yaşanan mucize, neden bugün kendini korkunç bir karanlığa bıraktı. 700 yıl önce robotik alanını kuran El Cezeri'nin, matematikte Harezmi'yi, astronomide Ali Kuşçu'yu, coğrafyada İbn-i Batutay'ı yetiştiren İslam dünyasında bugün her 4 kişiden biri okuma-yazma bilmiyor. Bir zamanlar bilimin, felsefenin açıkça tartışıldığı, düşünce özgürlüğünün çok geniş olduğu koca bir coğrafyada, bugün insanlar düşünceleri yüzünden işkence görüyor, hapse atılıyor, öldürülüyor. Neden Birleşmiş Milletler Arap Kalkınma Teşkilatı raporuna göre sadece Arap dünyasında kadınların yarısı okuma- yazma bilmiyor. Neden O zaman bugün yaşadığımız tabloyu hep birlikte sorgulamalıyız. Aksi halde ülkemize de, insanımıza da, insanlığa da hizmet etmiş olmayız dedi. (DHA)