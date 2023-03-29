Kılıçdaroğlu ile görüşen İnce'den dikkat çeken ittifak mesajı: Menfaatler değil ilke ittifakları olmalıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkezinde ağırlayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, görüşmenin ardından dikkat çeken sözler kullandı. Memleket Partisi olarak ilkelerinin olduğunu söyleyen İnce, "İttifaklar olmalıdır siyasette. Fakat bu ittifaklar menfaat değil ilke ittifakları olmalıdır. İlkelerimiz çok nettir. Bir Atatürk'ü tartışmayız, iki teröre karşı mesafeliyiz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ise, "Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz." dedi.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken, liderler arasındaki görüşmeler de hız kazandı. İmza yarışında 100 bini geçerek seçimlerde yer alacak 4 adaydan biri olmaya hak kazanan ve her fırsatta adaylıktan çekilmeyeceğini Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 17.00'da bir araya geldi.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte saat 17.00'de Memleket Partisi Genel Merkezi'ne gelerek, kapıda kendisini karşılayan İnce ile kameralara poz verdi. Sonrasında genel merkeze giren ikilinin sonucu merakla beklenen görüşmesi 1 saat sürdü.

"İLKELERİMİZ ÇOK NET"

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan İnce, dikkat çeken ittifak mesajı verdi. İlkelerinin olduğunu belirten İnce, şunları söyledi: "Biz Memleket Partisi olarak ittifaklar olmalıdır siyasette. Fakat bu ittifaklar menfaat değil ilke ittifakları olmalıdır. İlkelerimiz çok nettir. Biz bir Atatürk'ü tartışmayız, iki teröre karşı mesafeliyiz, PKK'sına, FETÖ'süne, İŞİD'ine, DHKPC'sine, Hizbullah'ına. Kadın hakları konusunda çok kararlıyız, asla geri adım atmayız.

"ERDOĞAN GİTMELİDİR"

Biz Türkiye'de mültecilerin gönderilmesi, sığınmacıların gönderilmesi konusunda çok kararlıyız. İlkelerimiz, duruşumuz bunlar. Asla taviz vermeyiz. Yine inandığımız bir şey var; bu Erdoğan gitmelidir, bu Erdoğan yorgundur, kibirlidir. Akla, bilime, hukuka inanmamaktadır.

"KÖROĞLU GİBİ DÖNE DÖNE VURUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

5 dakika dahi bu memleketi yönetmemelidir. Bu konuda her gün görüşümüzü açık, net bir şekilde ifade ediyoruz. Sayın genel başkana geldikleri için çok teşekkür ediyoruz, ayağınıza sağlık. Döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Bütün PKK'lılar, kaçak FETÖ'cüler sağdan soldan ateş ediyor bize. Biz de Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz."

"HAYIR ÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM"

İnce, bir gazetecinin 'Erdoğan'ın gönderilmesi derken adaylıktan çekilecek misiniz' sorusu üzerine 'hayır öyle bir şey demedim' karşılığını verdi.

"TÜRKİYE'NİN PEK ÇOK KONUSUNU GÖRÜŞTÜK"

Kılıçdaroğlu ise şu şekilde konuştu: "Bizi kabul ettiği için kendisine ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Doğal olarak başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye'nin pek çok konusunu görüştük. Hangi çözümleri ürettiğimizi karşılıklı ifade ettik. Bu konuda kanun teklifi hazırlıyoruz, deprem bölgesi ile ilgili olarak. O konuda da sayın genel başkana ayrıntılı bilgi verdim.

"HALİL İBRAHİM SOFRASINI BÜYÜTMEYE ÇALIŞIYORUZ"

İşin özeti Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Beraber olmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız sorunlar, bireysel sorunların çok çok ötesinde Türkiye'nin sorunları. Ben Türkiye'nin sorunlarına ne kadar duyarlıysam elbette ki sayın İnce de duyarlı. Bizi kabul ettiği için tekrar sayın genel başkana ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim."