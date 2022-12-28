Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener'den ilk açıklama! Sözlerine bakılırsa masadan pek mutlu ayrılmamış

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile sürpriz bir görüşme gerçekleştiren Meral Akşener'den ilk açıklama geldi. Görüşmede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezadan sonra CHP ile İYİ Parti arasındaki gerginliğin ele alındığını ifade eden Akşener, "İmamoğlu'nun kellesi giderken tartışmanın Meral Akşener'in rol çalmasına nasıl evrildiğini anlayamıyorum, şaşırdım kaldım. Benim gidişim orada muhalefet olarak birlik, beraberlik göstermek içindi. Saygısızlık yapıldı bana" ifadelerine yer verdi.

Dün akşam saatlerinde Millet İttifakı kanadında kritik bir görüşme gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da bir araya geldi.

"SAYGISIZLIK YAPILDI BANA"

İmamoğlu'na hapis cezası kararı sonrası Saraçhane'de düzenlenen etkinlikle ilgili tartışma sürerken, görüşme sonrası Akşener'den sürpriz bir açıklama geldi. Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Akşener, "İmamoğlu'nun kellesi giderken tartışmanın Meral Akşener'in rol çalmasına nasıl evrildiğini anlayamıyorum, şaşırdım kaldım. Bu bütün muhalifler açısından bir mihenk taşıdır. Çünkü İstanbul Belediyesine kayyım atanması yolunda bir adım atıldı. Terör soruşturması bunun parçasıdır. Diğer belediyelere de sıçrayabileceğine dair bilgi ve değerlendirmem var. Benim gidişim orada muhalefet olarak birlik, beraberlik göstermek içindi. Saygısızlık yapıldı bana" şeklinde konuştu.

"6'LI MASA DAĞILIYOR MU?"

"Masa dağılıyor mu?" sorusuna da yanıt veren Akşener, "Niye dağılsın Altılı Masa? Birlikte kazanacağımızı söylüyoruz" ifadelerine yer verdi.

ADAYIN KİM OLACAĞI KONUŞULDU MU?

Akşener, görüşmede Altılı Masa'nın kimi aday göstereceğinin konuşulup konuşulmadığı sorusuna cevaben, "Onu Altılı Masa'da konuşacağız. İstanbul meselesini konuştuk; onun dışında neleri konuşup konuşmadığımızı söylemedim. Çünkü bu konu gerçekten mihenk taşı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yakmasına ilişkin, "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır" demişti. CHP liderinin bu çıkışı sorulan Akşener, "Kılıçdaroğlu içişlerine karışmakla ilgili bir söz sarf etti. Burada böyle bir durum yok, 6'lı masa nihayetinde Kılıçdaroğlu'nun talebiyle toplandı ve cumhurbaşkanı adayı seçimi liderlere bırakıldı. Dolayısıyla bir partinin içişlerine karışmak gibi bir durum yok. 'Şu kişiyi görevden alın' gibi bir şey dersem karışmak olur. Ama o masada Kılıçdaroğlu tarafından verilen görev aday tespiti. Bu tespit konusunda herkes hür ve bağımsız." demişti.