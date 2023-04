Kılıçdaroğlu, Gölbaşı halkıyla bayramlaştı

ADIYAMAN - Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gölbaşı Belediyesi yanında gerçekleştirilen programda vatandaşlarla bayramlaştı. Halka hitap eden Kılıçdaroğlu, "Hepimizin bayramı mübarek olsun. Daha güzel bayramlarda daha huzurlu bir Türkiye'de daha güzel yasayacağız. Depremi yaşadınız 50 bine yakın can toprak altında şu anda. Türkiye'nin yüreği buradaydı. Dünyanın yüreği buradaydı. Bu kadar büyük acılara katlandınız. Depremin ikinci günü buradaydım. Yaraların sarılması gerektiğini biliyordum. Geleceğe bakmalıyız. Geleceğimizi güzel inşa etmeliyiz. Belediye başkanlarımız buradaydı. Hiçbir ayrım yapmadık. Kimin derdi varsa oraya koştuk. Çünkü siz vatandaşlarınız arasında ayrım yaparsanız ülkeyi sağlıklı yönetemezsiniz. Herkesi kucaklamak her derde ortak olmak her derde çözüm üretmek lazım. Evleriniz ve iş yerleriniz yıkıldı. Kırsalda yaşayanların evleri ahırları yıkıldı. Benim bu millete bir sözüm var sizlerin oyuyla iktidar olursam yıkılan evlerimizi, ahırları biliyoruz. Bunların hepsini yapacağım. Size sözüm söz. Bir kuruş para almayacağım o sözün gereğini mutlaka ve mutlaka yerine getireceğim. Ayrıştırmadan birleştireceğiz, kavga etmeden kucaklaşacağız" ifadelerini kullandı.