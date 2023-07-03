Kılıçdaroğlu, Engin Özkoç'u parti örgütünden sorumlu başdanışman olarak atadı

CHP Genel Merkezi, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Engin Özkoç'u 'Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı' olarak görevlendirdiğini açıkladı.

CHP Genel Merkezi, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki Dönem Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'u, 'Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı' olarak görevlendirmiştir" açıklamasını yaptı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 27. Dönem CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u, "Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı" olarak görevlendirdi. CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada; "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki dönem Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'u, 'Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı' olarak görevlendirmiştir" denildi.