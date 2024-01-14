Kılıçdaroğlu, Engin Altay'ın babasının cenaze törenine katıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın babasının cenaze törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, Altay'ın babası Kazım Altay için Sinop'un Erfelek ilçesinde Merkez Büyük Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törene, CHP Grup Başkanvekili, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da katıldı.

Tören öncesi Kılıçdaroğlu, CHP Erfelek İlçe Başkanlığında partililer ve vatandaşlar ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Ardından Kılıçdaroğlu, bir çay ocağında oturarak vatandaşlarla sohbet etmeyi sürdürdü.

Törende, Engin Altay, ağabeyi Ercüment Altay ve kardeşi Seçkin Altay taziyeleri kabul etti.

Cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Sinop Valisi Dr.Mustafa Özarslan, Erfelek Kaymakamı Sercan Yıldız, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, partinin kadın ve gençlik kolları üyeleri ve aile yakınları da bulundu.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Altay'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere aile mezarlığına götürüldü. - SİNOP