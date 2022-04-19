Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mülteciler üzerinden yüklendi: Anketleri görünce döndünüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı bir etkinlikte son dönemde gündemde olan sığınmacı tartışmaları ile ilgili olarak "Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. Bugün grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli ise konuya ilişkin "Demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız, sorun soğukkanlılıkla analiz edilmeli. Asayişi bozanlar da gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı edilmeli" açıklamasını yaptı.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de Erdoğan ve Bahçeli'nin sığınmacılarla ilgili sözleri vardı.

"NEDEN 3.8 MİLYON SURİYELİYE BAKMAK ZORUNDAYIZ?"

Kılıçdaroğlu, "Suriyeli sığınmacılara değinmek istiyorum. Bir sabah, '24 saat içinde Emevi camine gideceğiz ve namaz kılacağız' diye açıklama yaptılar. Bu lafı ettiler, bir süre sonra 3,8 milyon Suriyeli Türkiye'ye gelmiş. Bu devlet anlayışına bakar mısınız? Gitmek isteyince Avrupalılar bizimle masaya oturdu, 'Bunlar sizde kalsın, bize gelenleri iade edeceğiz. Size para vereceğiz siz bakın' dediler. Geri Kabul Anlaşmasını imzaladılar. 3,8 milyon Suriyeli hapiste. Dünyada hangi devlet böyle yönetilir? Biz neden 3,8 milyon Suriyeliye bakmak zorundayız? 50 milyar dolardan fazla para harcandı, nereye gitti bu para?" diye konuştu.

ANKET GÖNDERMESİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulunarak, "Bir anket yaptı, bir açıklama yaptı. Baktı ki vatandaş da gitmelerini istiyor. Çıktı 'Tek başına bırakılmış olsak da Suriyeli kardeşlerimizin dönüşü için gerekli gayreti göstereceğiz' dedi. Nasıl bir omurga bu, 180 derece nasıl dönüyorsun? Biz onları özgür iradeleriyle göndereceğiz. Bunlar olurken Bahçeli ne diyor demiştim, o da açıklama yapmış; 'Demografimizi düşünmek zorundayız. Misafirlik süresi sınırlıdır. Bayramda ülkelerine gidenlerin dönmesine gerek yok.' Bunlar gidecek, gelecek de. Bunun sorumlusu senin desteklediği Süleyman Soylu'dur. İçişleri Bakanı zaten yok hükmünde. Göç İdaresi ile Jandarma birbirleriyle atışıyor. Biz Suriyeli kardeşlerimizi, can ve mal güvenliklerini sağlayarak kendi rızalarıyla ülkelerine göndereceğiz. Biz ırkçılık yapmayacağız." ifadelerini kullandı.