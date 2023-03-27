Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı kampanyasını başlattı: Sana söz, yine baharlar gelecek

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kampanyasının startını verdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı kampanyası ile ilgili Twitter hesabından video paylaştı.

KAMPANYANIN İLK FİLMİ

Kampanyanın ilk filmi olan videoya Kılıçdaroğlu, "Sana söz yine baharlar gelecek" notunu düştü. Videoda, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile el ele olduğu görüntülere de yer verildi.

"BAY KEMAL SÖZÜNDEN DÖNMEYECEK"

Millet İttifakı'nın beş genel başkanı ile birlikte kayıtlara geçen görüntülerinin de yer aldığı video Kılıçdaroğlu'nun, "Sana söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek" sözleriyle bitti.

"YAŞAMAYI SEVEN BİR TÜRKİYE"

Levent Yüksel'in "Tuana" şarkısının kullanıldığı videoda Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Sana söz, birbirini incitmeyen, farklı olanı olduğu gibi seven, sayan; uzaklaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye. Karnı tok, gönlü bol, yaşamayı seven bir Türkiye. Bilime, sanata, geleceğe inanan; ayakları yere sağlam basan, uzmanlığa saygı duyan bir Türkiye. Seyirci kalmayan, korkusundan susmayan, sözü dinlenen, kıymeti bilinen; en güzel şarkıları bağıra çağıra söyleyebilen, neşesi çocukların gözünden okunan bir Türkiye için geliyoruz.Sana söz, yine baharlar gelecek"