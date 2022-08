Kılıçdaroğlu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HaberTürk TV'de katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın 2. tur toplantılarından cumhurbaşkanlığı adaylığına kadar birçok konu hakkında değerlendirmede bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Altılı masanın ikinci tur toplantıları 2 Ekim'de başlayacak. Siz 2 Ekim'de masadaki partilere cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum diyecek misiniz?" sorusuna, "Hayır. Altı lider oturup buna karar verecek. Yeri ve zamanı gelince konuşulacak." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladığının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Onun karşısında yüzde 100 kazanacak aday olacak. Hiç kimse endişe etmesin. Altı liderin çıkaracağı cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu 13. Cumhurbaşkanı olacaktır." diye konuştu.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ADAYLIĞI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olabilecek kişiler listesinde olup olmadıklarına ilişkin soruyu Kılıçdaroğlu, "Öyle bir liste olmadı ki kategorik olsun veya olmasın. Hiç görüşülmedi. Görüşülmeyen konuda bizim görüş beyan etmemiz doğru değil." şeklinde yanıtladı.

"DEVLETİ TEK BAŞINA YÖNETME SÜRECİ BİTMİŞTİR"

Kemal Kılıçdaroğlu, devleti adalet ve liyakat üzerine yeniden inşa edeceklerini belirterek "Tepeye oturacak kişi, aynı zamanda liderlerle beraber hareket edecek kişi olmalıdır. Altılı masa millet masasıdır. Sıradan bir masa değildir. Milletin hangi kesimine sorarsanız sorun, kendisini temsil eden bir kişiyi o masada görüyor. Bir kişinin, bir partinin, devleti tek başına yönetme süreci bitmiştir bu aşamada. Altı lider, altı parti bir araya gelip, devleti bütün kurumlarıyla adalet üzerine, her düşünceye, her inanca ve her kimliğe saygı duyarak yeniden inşa etmek zorundayız." dedi.

"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINI KAPATACAĞIZ"

Bir başka soru üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının CHP'nin yönettiği belediyelerde engeller çıkardığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Bu Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız. Sadece Çevre Bakanlığı olacak." diye konuştu.