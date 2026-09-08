Kılıçdaroğlu: Bu devleti kuranlar, kadınlar konusunda batıya örnek oldular

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazen batıyı örnek aldığımız söylenir, kadınlar konusunda hiç batıyı örnek almadık. Bu devleti kuranlar, kadınlar konusunda batıya örnek oldular. 1930'da belediye kanunuyla beraber kadınlara seçme seçilme hakkı verildi. Sonra milletvekili olarak seçme seçilme hakkı verildi" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından parti genel merkezde düzenlenen 'Cumhuriyet bir kadın devrimidir' paneline katıldı. Kılıçdaroğlu, kadınların, CHP'nin kuruluşu ve daha sonraki yıllarda gerçekleştirilen projelerde üstlendiği role değinerek, "9 Nisan 1932'de ilk kadın yargıç Adana'da göreve başladı. 1932'de yine ilk kadın mühendislerimiz mezun oldular ve mühendis olarak görevlerine başladılar. İlk kadın muhtarımız seçildi ve bir köyde görevini yaptı. Kasım 1934'te de ilk kez bir kadın belediye başkan yardımcımız Bursa'da göreve başladı. Bütün bunların hepsini düşündüğümüzde; bazen batıyı örnek aldığımız söylenir, kadınlar konusunda hiç batıyı örnek almadık. Bu devleti kuranlar, kadınlar konusunda batıya örnek oldular. Kadın muhtarımız seçildi, belediye başkanlarımız seçildi. Bakın, 1930'da Belediye Kanunu'yla beraber kadınlara seçme seçilme hakkı verildi. Sonra milletvekili olarak seçme seçilme hakkı verildi. Oylama yapılırken 258 milletvekilinin tamamı, kadınların da milletvekili olması gerektiği için el kaldırdılar ve kadınların milletvekili olmaları için yasa çıkardılar. O 258 milletvekilini de rahmetle ve minnetle anıyoruz. 1934'te Cumhuriyet Halk Partililer kadınlara bu hakkı verirken; Fransa 10, Japonya 11, İtalya, Arjantin ve Meksika 12, Çin 13, Yunanistan 18, Belçika 26, İsviçre ise 37 yıl sonra kadınlara seçme seçilme hakkını verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu partiyi kuranların öngörüsüne bakar mısınız? Kadın erkek eşitliğine bakar mısınız? Bugün eğer üniversitelerimizde evlatlarımıza ders veren hocaların yüzde 50'den fazlası kadınsa, açtığımız merhaleyi herhalde hepimiz saygıyla, minnetle anacağız ve kabul edeceğiz" diye konuştu.

'KADININ GÜCÜNÜ KULLANIN'

Kılıçdaroğlu, birinci ilkelerinin hukukun üstünlüğü olduğunu işaret ederek, "Hukukun olmadığı yerde insan hakları olmaz. Hukukun olmadığı yerde hiçbir canlının hakkı olmaz. Hukukun olmadığı yerde despotizm vardır. Dolayısıyla hukukun üstünlüğünü savunacağız. O nedenle 'bağımsız ve tarafsız yargı' diyoruz. Kadının gücünün farkında mısınız bilmiyorum ama gerçekten de tuttuğunda dünyayı yerinden oynatabilecek bir potansiyele sahip. Evlatlarınız, ülkemiz, komşularımız, Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ve bu ülkeyi bize miras olarak bırakan, ileriye taşıma yükümlülüğünü omuzlarımıza veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarımız için bu gücü kullanın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı