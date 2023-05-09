Kılıçdaroğlu: Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayacak kişi daha anasından doğmadı

BOLU'da halka seslenen CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizi bazen milliyetçilikle eleştiriyorlar, siz milliyetçi değilsiniz, diyorlar.

BOLU'da halka seslenen CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizi bazen milliyetçilikle eleştiriyorlar, siz milliyetçi değilsiniz, diyorlar. Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayacak kişi daha anasından doğmadı. Açık ve netim. 6 okumuzdan birisi milliyetçilik. Milliyetçilik yurtseverlik, vatanseverliktir. Askerlik yapan kardeşlerim bilirler. Sınırda bir tabela var. 'Hudut namustur' yazar. Huduttan hiç kimse elini kolunu sallayarak geçemez. Bizim milletçiliğimizi sorgulayanlara soruyorum. 3 milyon 600 bin Suriyeli nasıl girdi?" dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Bolu'ya geldi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge çok sayıda vatandaş katıldı.