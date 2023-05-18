Kılıçdaroğlu: Bize oy veren 25 milyon kişiye sesleniyorum; sandık görevlisi ve müşahite ihtiyacımız var

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün kameralar karşısına geçerek 14 Mayıs seçimlerini ve 2. turu değerlendirdi. Seçmenlerine seslenen Kılıçdaroğlu, "1-2 değil en az 5 kişiye ihtiyacımız var. Hakkını yedirmeyecek, her koşulda güvenebileceğimiz çok daha fazla yiğit, kadın ve erkek sandık görevlisine de müşahide de ihtiyacımız var. Bize oy veren 25 milyona çağrı yapıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs seçimlerinin geride kaldığını belirtti. "28 Mayıs günü cumhuriyetimiz için, devletimiz ve milletimiz için yeniden çok önemli bir seçime gidiyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs günü iki aday ve iki farklı anlayışın daha önce bir seçim olmamış gibi sıfırdan milletin karşısına çıkacağını hatırlattı.

"BİZE OY VEREN 25 MİLYONA ÇAĞRI YAPIYORUM"

Kılıçdaroğlu, tüm ıslak imzalı tutanakların ellerinde olduğunu tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceklerini bildirdi. YSK'ya gerekli tüm itirazları yaptıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Son bir oy dahi doğru yazılana kadar tepelerinde" olduklarını vurguladı. Kılıçdaroğlu, "1-2 değil en az 5 kişiye ihtiyacımız var. Hakkını yedirmeyecek, her koşulda güvenebileceğimiz çok daha fazla yiğit, kadın ve erkek sandık görevlisine de müşahide de ihtiyacımız var. Bize oy veren 25 milyona çağrı yapıyorum." diye konuştu.

"AK PARTİ 7 PUAN KAYBETTİ"

Daha önce de belirttiği gibi ilk turda sandıktan "bu iktidara karşı memnuniyetsizlik ve değişim mesajı çıktığını" aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Erdoğan iktidarının küstahlığına ilk turda çok güçlü bir şekilde 'dur' dedik. Çünkü milletimin oyunun yarısını bile alamadılar. İktidar partisinin oyları önemli ölçüde eridi. Neticede AK Parti, 7 puan geriledi. Bunu bütün milletimin bilmesini isterim. Maalesef bir demokrasi şöleni ve huzur havası içinde geçmesi gereken bir seçim süreci Erdoğan'ın yalan ve iftira kampanyalarıyla gölgelendi. Açıkçası ben karşımda, daha mert, daha yürekli bir rakip görmek isterdim. İnsanımız da yani bu ülkenin vatandaşı da miting meydanlarında montajlanan ve bundan medet ummayan adayları hak ediyordu. Yürekli, doğru dürüst, namuslu, doğruları söyleyen, doğruca eleştiren, yürekli insanları hak ediyordu. Ancak, siyasi kültürümüz bir kez daha lekelendi. Ancak milletimizi çaresizlik içinde, iftira ve karalama kampanyalarıyla aldatmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamadılar. Vatandaşımız onlara bu görevi şimdilik ve daha sonra da vermeyecek. Milletimiz ilk turda yetkiyi iktidara vermeyerek, bu sistemden ve bu zihniyetten memnuniyetsizliğini gayet açık bir şekilde ortaya koydu."

"MİLLETİMİZ BİZE DE GÜÇLÜ MESAJLAR VERDİ"

Bunun yanında milletin de kendilerine çok etkili başka bir mesajı verdiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Dedik ya doğruları söyleyeceğiz. Milletimiz öbür tarafa gereğini yaptı ama bize de güçlü mesajlar verdi." dedi. Kimi vatandaşların sandığa gitmediğini, kiminin sandığa gidip tepkisel oy kullandığını, kiminin de elinin istemeye istemeye Erdoğan'a gittiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu kişilerin mevcut yönetimin kara propagandasına maruz bırakıldığını söyledi.

Kendilerinin vatandaşın verdiği mesajlarını aldıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu güzel memleketimizde adalet, bereket ve huzuru getirmek için, ulaşmamız gereken daha milyonlarca vatansever insanımız var. Bu 10 günde tüm gayretimizi bu alanda sarf edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"TÜM MÜLTECİLERİ EVLERİNE GÖNDERECEĞİM"

Kılıçdaroğlu, özellikle terör ve mülteci konuları üzerinde durarak; "Bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle hiç masaya oturmadım, bundan sonra da oturmayacağım. Nokta. Erdoğan sen ülkenin sınırlarına ve namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. Haraç mezat vatandaşlık sattın. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta." dedi.