Kılıçdaroğlu Amasra'da maden faciasıyla ilgili adalet çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Madencilerimiz, alın teri dökenler, yeraltında çalışırken yer üstündeki evlatlarını düşünen babalarımız, 43 kişi hayatını kaybettiğinde hepimizin yüreğinde büyük acılar oluştu. Sadece Amasra değil, sadece Bartın değil 85 milyon insanımızın yüreği buradaydı. Bugün o ailelerden ikisini ziyaret ettim. Acılar hala taze ve aileler adalet istiyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Ekim 2022'de Amasra maden ocağında meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 43 madenciden Bartın kent merkezi Esentepe Mahallesi ve Amasra Kaleşah Mahallesi'ndeki maden şehidinin evine giderek taziyede bulundu. Daha sonra Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ı belediye binasında ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, esnafları ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

'HALA GERÇEK ANLAMDA SORUMLULAR YARGI ÖNÜNE ÇIKMADILAR'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Madenci Anıtı önüne gelerek, 14 Ekim'deki maden faciasının meydana geldiği yerde meşaleyi yaktı. Burada konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Emek en yüce değerdir dedik. Alın teri kadar değerli bir şey yok. O insanlar kazanmak için hak ettikleri emekleri, emeklerinin karşılığını almak için yer altında çalıştılar, mücadele ettiler. Hayatlarını kaybettiler ama, adalet hala gerçekleşmiş değil, onların da takipçisiyiz. Genel başkan olarak ben, genel başkan yardımcısı olarak Aysu Hanım, milletvekillerimiz bu konunun takipçisi olacağız. Adalet yerini buluncaya kadar takipçisi olmaya da devam edeceğiz. En büyük arzumuz bu ülkede adaletin gerçekleşmesidir. 43 kişi hayatını kaybetti. Ama sorumlular hala yargının önüne anladığımız anlamda çıkmış değil. Bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. Adaleti gerçekleştirinceye kadar tekrar onların manevi huzurunda hepimiz saygıyla eğiliyoruz. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Bugün iki aileyi ziyaret ettim. Acılarını paylaştım. Hala yüreklerinde acılarını yaşıyorlar. Dolayısıyla bir siyasetçinin görevi de haksızlığa uğrayan kim olursa olsun, Onun yanında olmak ve onun adalet arayışını güçlendirmek, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği Amasra Belediyesi tarafından yapılan Madenci Anı Mekanı ve Cumhuriyet Meydanı açılışına katıldı.

'MADENCİ AİLELERİ ADALET İSTİYOR'

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Acılar unutulduğu zaman acıyı yaratan gerekçeyi de unutabiliriz. Acıları unutmadığımız zaman, acıları yaratan gerekçeyi ortadan kaldırmak için çaba harcarız. Madencilerimiz, alın teri dökenler, yeraltında çalışırken yer üstündeki evlatlarını düşünen babalarımız, 43 kişi hayatını kaybettiğinde hepimizin yüreğinde büyük acılar oluştu. Sadece Amasra değil, sadece Bartın değil 85 milyon insanımızın yüreği buradaydı. Bugün o ailelerden ikisini ziyaret ettim. Acılar hala taze ve aileler adalet istiyorlar. Adaleti bulmanın yolu yargı dediğimiz mekanizmanın iyi çalışması ve adaletsizliği yaratanların da yargının önüne çıkarılmasıdır. Eğer bunu yapmazsanız adaleti gerçekleştiremezsiniz. Yüreği yanık anneler, aileler adalet istiyorlar, biz milletvekillerimizle beraber bu konuda elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Bütün olayları aşama aşama izliyoruz. Gerek burada gerek Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonlar, bürokrasiyle yapılan görüşmeler, yargı aşamasının izlenmesi bizim görevimizdir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak adaletin mutlaka ama mutlaka gerçekleşmesini isteriz. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak hele hele adalet konusunda son derece duyarlı bir insan olarak adaletin gerçekleşmesi için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve CHP yönetimi ile birlikte Madenci Anı Mekanı ve Cumhuriyet Meydanı'nın açılışı gerçekleştirildi.