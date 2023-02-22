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Kılıçdaroğlu, "Akşener'le ilgili elimde belgeler var" diyen Yaşar Okuyan'la görüştü! İYİ Parti'den sert tepki geldi

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "Meral Akşener masayı dağıtırsa bunun bir bedeli olur" sözlerini sarf eden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'la görüşmesi gündem oldu. Okuyan'ın elindeki dosya dikkat çekerken İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, "Bu yalancının Genel Başkanıma iftirası ortada dururken, bu görüntüyü kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı. İYİ Partili Ümit Özlale de "Eleştirdiğiniz iktidardan biraz farkınız olsun" dedi.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Okuyan bu görüşmeden fotoğrafları paylaşarak, "Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yarım saati alan bir süre TBMM'deki CHP Grup odasında görüştük. Deprem ve seçimleri ele aldık" dedi.

Kılıçdaroğlu, 'Akşener'le ilgili elimde belgeler var' diyen Yaşar Okuyan'la görüştü! İYİ Parti'den sert tepki geldi

İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise ikilinin görüşmesine sert tepki gösterdi. Okuyan'ın daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki sözlerine atıfta bulunan Özkan, "Bu yalancının Genel Başkanıma iftirası ortada dururken, bu görüntüyü kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 'Akşener'le ilgili elimde belgeler var' diyen Yaşar Okuyan'la görüştü! İYİ Parti'den sert tepki geldi

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale de söz konusu ziyaret için "Biz iktidarı neden eleştiriyoruz? İstifa etmesi gerekenleri terfi ettirdiği için, hesap sorması gerekenlerin sırtını sıvazladığı için, yalan üreten medyaya, iftira atanlara sahip çıktığı için. Eleştirdiğiniz iktidardan biraz farkınız olsun!" dedi.

Kılıçdaroğlu, 'Akşener'le ilgili elimde belgeler var' diyen Yaşar Okuyan'la görüştü! İYİ Parti'den sert tepki geldi

Yaşar Okuyan geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında Akşener için şunları söylemişti: "İYİ Parti ile ilgili İzmir'de en az 5-6 milletvekili çıkarır diyordum. Geçen hafta da kongrelerine gittim, ancak bu görüşümü geri aldım. Çünkü Meral Akşener ve yanı başında olan 2-3 kafadarın ucuz politika ve zikzaklarıyla giden bir durum var. Şu anda Kılıçdaroğlu kazanamaz algısını yaratan kim? Partisi yüzde 10 aldı, kendisi ise yüzde 7'de kaldı. Meral Akşener masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terslik yaparsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler ve dosyalar var hepsini açıklarım. Hepsi de İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler. Konuşturtmasın beni. İhanettir."

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Yaşar Okuyan Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Mehmet Vatandaş:

iyide kardeşim madem elinde belge var bu güne kadar neyi bekledin? Seninki kanun önünde daha büyük suç. Artık kenara çekilmeniz lazım sizin gibi siyasetçilerin bu ülkeye vereceği bir şey kalmamış

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ferhat demir:

Nerede savcılar bu adam bu belgeleri nasıl elinde tutuyor bu belgelerde dosyalarda ne var demekki suç unsuru birşeyşer var.

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siyah.beyaz:

bugünler daha iyi günleriniz durun hele birbirinize düşeceğiniz günler yakındır..

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