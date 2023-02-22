Kılıçdaroğlu, "Akşener'le ilgili elimde belgeler var" diyen Yaşar Okuyan'la görüştü! İYİ Parti'den sert tepki geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Meral Akşener masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terslik yaparsa bunun bir bedeli olur" sözlerini sarf eden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'la görüşmesi gündem oldu. İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, görüşmeye ilişkin fotoğrafları alıntılayarak, "Bu yalancının Genel Başkanıma iftirası ortada dururken, bu görüntüyü kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Okuyan bu görüşmeden fotoğrafları paylaşarak, "Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yarım saati alan bir süre TBMM'deki CHP Grup odasında görüştük. Deprem ve seçimleri ele aldık" dedi.

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

İyi Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise ikilinin görüşmesine sert tepki gösterdi. Okuyan'ın daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki sözlerine atıfta bulunan Özkan, "Bu yalancının Genel Başkanıma iftirası ortada dururken, bu görüntüyü kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

OKUYAN AKŞENER İÇİN NE DEMİŞTİ?

Yaşar Okuyan geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında Akşener için şunları söylemişti: "İYİ Parti ile ilgili İzmir'de en az 5-6 milletvekili çıkarır diyordum. Geçen hafta da kongrelerine gittim, ancak bu görüşümü geri aldım. Çünkü Meral Akşener ve yanı başında olan 2-3 kafadarın ucuz politika ve zikzaklarıyla giden bir durum var. Şu anda Kılıçdaroğlu kazanamaz algısını yaratan kim? Partisi yüzde 10 aldı, kendisi ise yüzde 7'de kaldı. Meral Akşener masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terslik yaparsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler ve dosyalar var hepsini açıklarım. Hepsi de İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler. Konuşturtmasın beni. İhanettir."