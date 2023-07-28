Akbelen ziyaretinden fotoğraflar paylaşan Kılıçdaroğlu'nun gönderisinin altına herkes aynı yorumu yaptı: İstifa et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Muğla'da maden sahasının genişletilmesi gerekçesi ile ağaçların kesildiği Akbelen Ormanı'na gitti. Sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili fotoğraflar paylaşan Kılıçdaroğlu'nun gönderisinin altına birçok takipçisi "İstifa et" şeklinde yorumlar yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin maden sahasını genişletmek için ağaçlarını kesmeye başladığı Akbelen Ormanı'ndaki çevrecileri ve köylüleri ziyaret etti. CHP'deki değişim hareketine katılan Grup Başkanı Özgür Özel'i de yanına alan Kılıçdaroğlu, ziyaretle ilgili fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede çok sayıda yorum alan gönderinin altına birçok sosyal medya kullanıcısı "İstifa et" şeklinde yorumlar yaptı.

SEÇİMLERDEN SONRA "İSTİFA "ÇAĞRILARI BAŞLADI

Millet İttifakı adayı olarak girdiği seçimlerden mağlubiyetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'tan sonra sık sık "değişim" ve "istifa" çağrılarına maruz kaldı. Koltuğu kolay kolay bırakmaya niyeti olmayan Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadaki her gönderisinin altına kullanıcılar, "İstifa et" şeklinde yorumlar yaptı.

KILIÇDAROĞLU, AKBELEN'DE ÇEVRECİLERİ ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu, uğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin maden sahasını genişletmek için ağaçlarını kesmeye başladığı Akbelen Ormanı'ndaki çevrecileri ve köylülere destek ziyareti gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'na, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" hareketine katılan Özgür Öel de Akbelen'de eşlik etti.

GÖNDERİYE "İSTİFA ET" YORUMLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Ziyaretle ilgili fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, bir kez daha benzer tepkiyle karşılaştı. Sosyal medya kullanıcıları, Kılıçdaroğlu'nun gönderisinin altına, "İstifa et" şeklinde yorumlar yazdı.

İşte o yorumlardan bazıları: