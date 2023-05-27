Kılıçdaroğlu: 'Aile Destekleri Sigortası' tüm Türkiye'de hayata geçecek

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Aile Destekleri Sigortası' uygulamasını tüm Türkiye'de hayata geçireceklerini söyleyerek, "Her evde asgari bir gelir güvencesinin olması lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 'Aile Destekleri Sigortası Buluşması'na katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da eşlik ettiği Kılıçdaroğlu'na kadınlar sorunlarını anlattı. Kılıçdaroğlu "Hakkın, hukukun adaletin olması için o evde huzurun, bereketin olması lazım. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her annenin severek evladını doyurduğu bir düzeni inşa ettiğimizde bu ülkede adalet var demektir. Eğer bir çocuk yatağı aç giriyorsa, anne beslenme çantasına bir şey koyamıyorsa o ülkede adalet yok demektir. Benim bütün hedefim bu ülkeye adaleti getirmek, her evde huzurun, bereketin olmasını sağlamaktır" dedi.

Kılıçdaroğlu, bir anne son 6 ayda kendine bir şey almadığını söylüyorsa sorun olduğunu belirterek, "Bu sorunun çözülmesi lazım. Bu sorunu çözecek olan sorunu geçmişte yaşamış olanlardır. Dolayısıyla benim saraylarda oturmak gibi bir merakım yok. Sizler gibi yaşayacağım. Mütevazi yaşayacağım. Sizin sorunlarınızı çözeceğim. Sizin sorunlarınızı çözmezsem ben niye siyaset yapıyorum? Eğer bir çocuk yatağa aç giriyorsa, ben niye siyaset yapıyorum? Siyaset, toplumu huzurlu, memnun kılmaktır. Siyasetin görevi budur. Evde bir engelli veya yaşlı varsa ve anne ona bakıyor, çalışamıyorsa, o zaman o annenin sosyal güvenlik primini devletin yatırması lazım. Ev kadını emeklilik hakkına kavuşmalı. Benim sözüm var; hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.