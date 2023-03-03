Kılıçdaroğlu adaylığa mı hazırlanıyor? Fotoğraf çektirmek üzere Ankara'da bir stüdyoya gitti
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6'lı Masa ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemek için dün 12. kez bir araya gelirken, 4 partinin aday olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nda karar kıldığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri üzerinde durduğu iddia edildi. Yaşanan gelişme sonrası Kılıçdaroğlu'nun bugün fotoğraf çektirmek için Ankara'da bir stüdyoya gittiği öğrenilirken, bu hamle "Yakın zamanda adaylığı açıklanacak" şeklinde yorumlandı.
6'lı Masa'nın kurmayları dün 12. kez bir araya gelerek Cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak karar aldı. Masadaki 4 parti liderinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adını gündeme getirdiği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
6'LI MASADA KRİZ İDDİASI SONRASI DİKKAT ÇEKEN HAMLE
Zirvede kriz yaşandığı iddiaları sonrası bugün servis edilen bir haber ise dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraf çektirmek için Ankara'da bir stüdyoya gittiği öğrenildi.
FOTOĞRAF ÇEKTİRMESİ "ADAY OLACAK" YORUMLARINA NEDEN OLDU
Kılıçdaroğlu'nun İncek'te bir stüdyoya gitmesi "Yakın zamanda adaylığı açıklanacak" şeklinde yorumlanırken, haberi geçen Halk TV muhabiri "Kılıçdaroğlu önce fotoğraf çekilecek, ardından Sol Parti yetkilileriyle, sonra TİP'le görüşecek" ifadelerini kullandı.