Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu adaylığa mı hazırlanıyor? Fotoğraf çektirmek üzere Ankara'da bir stüdyoya gitti

Politika Haberleri

6'lı Masa ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemek için dün 12. kez bir araya gelirken, 4 partinin aday olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nda karar kıldığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri üzerinde durduğu iddia edildi. Yaşanan gelişme sonrası Kılıçdaroğlu'nun bugün fotoğraf çektirmek için Ankara'da bir stüdyoya gittiği öğrenilirken, bu hamle "Yakın zamanda adaylığı açıklanacak" şeklinde yorumlandı.

6'lı Masa'nın kurmayları dün 12. kez bir araya gelerek Cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak karar aldı. Masadaki 4 parti liderinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adını gündeme getirdiği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kılıçdaroğlu adaylığa mı hazırlanıyor? Fotoğraf çektirmek üzere Ankara'da bir stüdyoya gitti

6'LI MASADA KRİZ İDDİASI SONRASI DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Zirvede kriz yaşandığı iddiaları sonrası bugün servis edilen bir haber ise dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraf çektirmek için Ankara'da bir stüdyoya gittiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu adaylığa mı hazırlanıyor? Fotoğraf çektirmek üzere Ankara'da bir stüdyoya gittiİşte Kılıçdaroğlu'nun fotoğraf çektirmek için gittiği Ankara'daki stüdyo.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMESİ "ADAY OLACAK" YORUMLARINA NEDEN OLDU

Kılıçdaroğlu'nun İncek'te bir stüdyoya gitmesi "Yakın zamanda adaylığı açıklanacak" şeklinde yorumlanırken, haberi geçen Halk TV muhabiri "Kılıçdaroğlu önce fotoğraf çekilecek, ardından Sol Parti yetkilileriyle, sonra TİP'le görüşecek" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı Masa Ankara Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (5)

Reis şeker:

Güntekin uysal aday olsun :))

Cevap Yaz00Yayından Kaldır
Hasan Öztel:

Sn. Kılıçdaroğlu aday olursa proje olduğu tescillenir.

Cevap Yaz32Yayından Kaldır
Ercan akdeniz:

Muhalefetin en büyük partisi genel başkanını aday gösteremiyor sa ? muhalafet baştan kaybetmiştir.

Cevap Yaz1729Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title