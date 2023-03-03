Kılıçdaroğlu adaylığa mı hazırlanıyor? Fotoğraf çektirmek üzere Ankara'da bir stüdyoya gitti

6'lı Masa ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemek için dün 12. kez bir araya gelirken, 4 partinin aday olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nda karar kıldığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri üzerinde durduğu iddia edildi. Yaşanan gelişme sonrası Kılıçdaroğlu'nun bugün fotoğraf çektirmek için Ankara'da bir stüdyoya gittiği öğrenilirken, bu hamle "Yakın zamanda adaylığı açıklanacak" şeklinde yorumlandı.