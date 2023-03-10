Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra ilk ziyaretini Prof. Dr. Mehmet Haberal'a yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın adayı olarak resmen ilan edildikten sonra ilk ziyaretini Ergenekon kumpasında hapis yatan, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal'a yaptı. Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinde Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü de hazır bulundu.

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının resmen ilan edilmesinin ardından ilk ziyaretini Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal'a gerçekleştirdi.

BİR SÜRE SOHBET ETTİLER

Makamında ziyaret ettiği Prof. Dr. Haberal ile bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinde Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü de hazır bulundu.

ADAY OLAN KILIÇDAROĞLU'NA BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETTİ

Haberal, Kılıçdaroğlu'na çalışmaları için başarı dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu daha sonra tedavi gören hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.