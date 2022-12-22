Kılıçdaroğlu aday mı oluyor? Astırdığı seçim afişleri kafaları iyice karıştırdı

2023 Haziran ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhur İttifakı'nın aday olması konusunda her gün yeni bir çağrı yaptığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un çeşitli noktalarına "Ey Dünya... Sana rakip olmaya geliyorum. Türkiye senin mülteci kampın olmayacak. Başlıyoruz" ifadelerinin yer aldığı afişler astırdı. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi seçimlerde aday olacağı şeklinde yorumlandı.