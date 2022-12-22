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Kılıçdaroğlu aday mı oluyor? Astırdığı seçim afişleri kafaları iyice karıştırdı

Politika Haberleri

2023 Haziran ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhur İttifakı'nın aday olması konusunda her gün yeni bir çağrı yaptığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un çeşitli noktalarına "Ey Dünya... Sana rakip olmaya geliyorum. Türkiye senin mülteci kampın olmayacak. Başlıyoruz" ifadelerinin yer aldığı afişler astırdı. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi seçimlerde aday olacağı şeklinde yorumlandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağına kesin gözüyle bakılırken, 6'lı masanın hangi adayı çıkaracağı ise belirsizliğini koruyor.

SEÇİMLER YAKLAŞIRKEN DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Cumhur İttifakı, Erdoğan'ın karşısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkması yönündeki çağrılarına her gün bir yenisini eklerken, 2023 Haziran ayında yapılması planlanan seçimler öncesi çarpıcı bir gelişme yaşandı.

KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE SENİN MÜLTECİ KAMPIN OLMAYACAK

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul'un çeşitli noktalarına seçim afişleri astırdı. Afişlerde "Ey Dünya... Sana rakip olmaya geliyorum. Türkiye senin mülteci kampın olmayacak. Başlıyoruz" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

İşte o afişler;

Kılıçdaroğlu aday mı oluyor? Astırdığı seçim afişleri kafaları iyice karıştırdı

Kılıçdaroğlu aday mı oluyor? Astırdığı seçim afişleri kafaları iyice karıştırdı

Kılıçdaroğlu aday mı oluyor? Astırdığı seçim afişleri kafaları iyice karıştırdı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kemal Kılıçdaroğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

HALİS ER:

gel gel, 11 seçim kaybettin bu da 12 olsun

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Bilir Kişi:

Hala aday olacak falan.. Aday falan olmayacak bay kemal. Onu aday yapmayacak bağlı olduğu ajans :) Onlar da biliyor zaten kazanamayacağını :)

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Trabzon61:

Boş sözler, cılız muhalefet. hic bir vizyon yok anca laf olsun torba dolsun sonra gelip Dunyaya ve Erdogana kafa tutacaksin birakin bunlari artik hic bir inandiriciliginiz kalmadi zerre kadar guven vermiyorsunuz. Icraatla ve vizyonla birine rakip cikarsin bos laf atmakla degil.

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