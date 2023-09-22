Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Tunç'a yeni sorular yöneltti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a Veysel Şahin ile ilgili yeni sorular yöneltti. Kılıçdaroğlu, hukukun üstünlüğünü ve hukuka güveni bitiren Saray iktidarını eleştirerek, sorulara yanıt verilmesini istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, "Türkiye'de hukukun üstünlüğünü ve hukuka güveni bitiren Saray iktidarı, maalesef yargının bir bölümünü arka bahçesine çevirmiştir. Şimdi çıkın, laf kalabalığı yapmadan ve yalan söylemeden bu sorulara yanıt verin" diye seslendi. Kılıçdaroğlu, Tunç'a, Veysel Şahin için "Yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen bu kişiyi hangi siyasiler ve bürokratlar, hangi çıkarlar için korumuştur" sorusunu yöneltti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a Veysel Şahin ile ilgili yeni sorular yöneltti. 20 Eylül Çarşamba günü sosyal medya hesabından, "Yanıt alana kadar, sorumlular ortaya çıkana kadar da her gün soru sormaya devam edeceğim" diyen Kılıçdaroğlu, dün de yine aynı konuda açıklama yapmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun; "Türkiye'de hukukun üstünlüğünü ve hukuka güveni bitiren Saray iktidarı, maalesef yargının bir bölümünü arka bahçesine çevirmiştir. Şimdi çıkın, laf kalabalığı yapmadan ve yalan söylemeden bu sorulara yanıt verin" notuyla bugün yaptığı açıklama şöyle:

"Adalet Bakanı ve HSK Başkanı? Veysel Şahin'in hukuksuz bir şekilde salıverilmesine ilişkin Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2023/93 Değişik İş sayılı kararına direnerek tahliye işlemini gerçekleştirmeyen ve yolsuz ilişkilerin açığa çıkmasını sağlayan Cumhuriyet'in savcıları hakkında herhangi bir işlem mi tesis ettiniz?

Yine İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2017/18 Esas ve 2023/282 Karar sayılı 05.05.2023 tarihli hüküm ile Veysel Şahin'in; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, 7258 sayılı (futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun) yasaya muhalefet suçlarından toplamda 21 yıl 8 ay hapis cezası ile (üstelik mükerrirlere özgü kurallar gereğince cezaların infazı yapılması üzerine) cezalandırıldığını, ne var ki bu ölçüdeki yüksek ceza miktarına rağmen hükmen tutuklanma kararı verilmediğini biliyor musunuz?

İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2017/18 esas ve 2023/282 Karar sayılı ceza hükmünün verileceği ve bundan ötürü Veysel Şahin'in yıllarca cezaevinden çıkamayacağı bilindiği için midir ki hükmen tutuklama kararının verilmemesi, dahası öncesinde de Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 02.03.2023 tarihli 2023/93 sayılı Değişik İş kararının verilmesi sağlatılmıştır?

Yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen bu kişiyi hangi siyasiler ve bürokratlar, hangi çıkarlar için korumuştur?"