Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, 62. Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı.

Konferans marjında çok sayıda ikili görüşme gerçekleştiren Kılıç, muhataplarıyla bölgesel ve küresel konular ile Rusya-Ukrayna Savaşı, İran, Suriye, Gazze, Türkiye-AB ilişkileri gibi muhtelif konuları ele aldı.

Kılıç, konferans marjında Doha Forum uhdesinde gerçekleştirilen "Conversation on Sustainable Peace in Gaza" başlıklı oturumda bir konuşma gerçekleştirdi.

Büyükelçi Kılıç, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının yalnızca ağır bir insani kriz değil, aynı zamanda uluslararası düzenin işleyişini ve uluslararası hukukun etkinliğini sorgulayan yapısal bir sorun olduğunu belirtti.

Gazze'nin yeniden inşa sürecinin uzun yıllar ve büyük mali kaynak gerektireceğini ifade eden Kılıç, güvenlik, meşru yönetişim ve işleyen kurumlar olmadan Gazze'de kalıcı istikrar oluşmayacağını vurguladı.

Filistinlilerin geleceğine Filistinlilerin karar vermesi gerektiğinin altını çizen Kılıç, bölgesel ve küresel aktörlerin siyasi, mali ve operasyonel katkıları ile uluslararası koordinasyonun birlikte işlemesinin barışın sürdürülebilirliği açısından temel unsur olacağını ve sürdürülebilir barışın uluslararası hukuka dayanan adil ve kapsamlı bir siyasi çözüm ile mümkün olacağını dile getirdi.

"Gazze'de kalıcı barışın imkan ve şartlarını ele aldık"

Başdanışman Kılıç, oturuma ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti:

"Oturumda, Gazze'de kalıcı barışın imkan ve şartlarını ele aldık. Filistin halkının geleceğine dair kararların, doğrudan Filistinliler tarafından belirlenmesi esastır. Uluslararası toplumun sorumluluğu ise bu iradeyi destekleyen, diyaloğu güçlendiren ve adil bir çözümün önünü açan yapıcı bir kolaylaştırıcılık rolü üstlenmektir. Kalıcı ve gerçek bir barış, tek taraflı güvenlik anlayışlarına dayanan yaklaşımlarla değil, tüm tarafların meşru hak ve beklentilerini gözeten, uluslararası hukuka dayalı adil ve kapsamlı bir siyasi perspektifle tesis edilebilir."