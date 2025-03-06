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Belediyelere 'kent uzlaşısı' soruşturmasında 10 şüpheli hakkında hapis istemi

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İstanbul'da 9 belediyeye yönelik yürütülen 'kent uzlaşısı' soruşturması tamamlandı. Aralarında Ataşehir Belediye başkan yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan yardımcısı Cemalettin Yüksel'in de olduğu 10 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart seçimlerinde gerçekleşen "Kent Uzlaşısı"nın terör örgütü PKK/KCK koordinesinde gerçekleştiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, AK Parti yönetimindeki Fatih Belediyesi ile CHP'li başkanların yönetimindeki Üsküdar, Sancaktepe, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu Belediye Meclislerinden birer üye ile bir sivil kişi tutuklanmıştı.

AĞIR CEZADA DAVA AÇILDI

Başsavcılık, operasyona ilişkin soruşturmanın tamamlandığını ve tutuklananlar hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açıldığını açıkladı. Davada, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

TANRIKULU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Tutuklama aşamasında gelişmeleri adliyede takip eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin tutuklanması talebiyle savcılığın yazdığı sevk yazısından şu bölümü paylaşmıştı:

"…yerel yönetimlere dahil edilmesi planlaması çerçevesinde oluşturulduğu ve adına da 'Kent Uzlaşısı' denildiği, Kent Uzlaşısı formülü ile batı il ve ilçelerindeki Kürtlerin, belediyeleri kazanamasalar da uzlaşılacak ve desteklenecek aday karşılığında, belediye meclislerinde belli sayılarda kota elde edilmesi sonucu belediye meclis kararlarında söz sahibi olmalarının, yerel yönetimlerde yer almalarının ve siyasi bir denge olmalarının amaçlandığı…"

"... operasyonun siyasetin karar alma süreçlerinde planlandığını, onay verildiğini ve birlikte yürütüldüğü..."

Sevk yazısının önü arkası ve yazılanların hiçbirinin mevzuat karşısında hukuki bir kıymeti olmadığını belirten Tanrıkulu, "Amacın; yasalar çerçevesindeki yerel yönetimlerde yapılan seçimlere dönük siyasi faaliyetleri, bu çerçevede bir siyasi ittifakı cezalandırmak, kriminalize etmek, terörize etmek algısını oluşturmak olduğu da bellidir. Tabii bunun arkasındaki rahatsızlık veren durumun, savcının talebinde yazdığı gibi, Kürt nüfusun Türkiye'de en yoğun olduğu İstanbul'da yaşayan Kürtlerin, yerel yönetimlerde, seçilmiş belediye meclislerinde temsilini engellemek olduğu gizlenmeye, saklanmaya gerek duyulmadan da yazılmış. Bu düşünce, sadece talebi yazanın değil, operasyonun siyasetin karar alma süreçlerinde planlandığını, onay verildiğini ve birlikte yürütüldüğünü gösteriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gerçek niyetinin ve samimiyetinin anlaşılması bakımından tutuklama talebinde yer alan bu tespit tarihi önemdedir." sözleriyle tepki göstermişti.

Belediyelere 'kent uzlaşısı' soruşturmasında 10 şüpheli hakkında hapis istemi
Kaynak: ANKA / Abdullah Karlıdağ - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Karaca:

bu sezgin tam bir .......

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