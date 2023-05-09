Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: İlk turda bitirelim

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "İlk turda bitirelim" notuyla yeni video paylaştı. "Karşımızdaki radikaller koalisyonu gözünü karartmıştır. Korkunç şeyler yapmaya hazırlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Bilinçli oy kullanmanızı rica ediyorum. Haydi, ilk turda bitirelim bu işi. Sonra Bay Kemal'e ne istersen de. Hatta aç ağzını, yum gözünü. Başım üstüne" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yeni video paylaştı. "İlk turda bitirelim" notunu düştüğü videoda Kılıçdaroğlu vatandaşa bilinçli oy kullanma çağrısı yaptı.

"KORKUNÇ ŞEYLER YAPMAYA HAZIRLAR"

Kılıçdaroğlu videoda şunları söyledi: "Öyle bir an gelir ki durmanın verdiği acı, devam etmenin verdiği acıyı geçer. İşte o anda önünüzde bir eşik belirir. Yavaş yavaş geriye dönmekte olan şeyin yaşama sevinciniz olduğunu ve tekrar derin ve özgürce nefes almanın mümkün olduğunu anlarsınız. Bu eşiğin üstesinden sadece sevgi ve şefkatle geçebilirsiniz. Akabinde derin bir şifa sürecine girersiniz. Bu şifa süreci tamamlandığında berrak, tertemiz, mutlu bir hayat önünüze serilir. Ama unutmamak gerekir ki o eşik öncesi olabilecek korkunç olaylar maalesef sonra yaşanacak şifa sürecini de uzatır. Her gün görüyoruz ki karşımızdaki radikaller koalisyonu gözünü karartmıştır. Korkunç şeyler yapmaya hazırlar.

"İLK TURDA BU İŞİ GEÇMEK ZORUNDAYIZ"

Biz mutlaka kazanacağız da sonrasındaki şifa sürecimiz uzamasın, yıllar almasın diyorsanız ilk turda bu işi geçmek zorundayız. Ve bir mesele daha… İlk turda bitireceksek belirtmek zorundayım ki mutlaka ama mutlaka bugünkü muhalefetin en çok vekil çıkaracağı şekilde bitirmek zorundayız.

"EN ÇOK MİLLETVEKİLİ, SİSTEMİ HIZLI DEĞİŞTİRMEK DEMEK"

En çok milletvekili, sistemi hızlı değiştirmek demektir. Yani özetle istirhamım şu aşamada değiştirmek istediğimize odaklanın, değişimin kendisine değil. Çünkü değiştirmek istediğimizi gönderdiğimizde hemen yeni sisteme geçeriz ve bu yeni sistemde en küçük topluluklar, bireyler bile rahatlıkla fikirlerini söyleyebilecekleri; bunun için de muhatap bulabilecekleri ortama kavuşacaklar. Sesleri rahatlıkla duyulacak.

"BİLİNÇLİ OY KULLANMANIZI RİCA EDİYORUM"

Bana isteyen, istediği kadar sert muhalefet yapabilecek. Amaç zaten tam da bu. Yani demokrasi. Yani düşünceyi ifade özgürlüğü. Türkiye'yi önce muhalefet yapılabilir hale getirmek. Sonrası herkes için kolay. Onun için ilk turda bitirmemiz lazım. Bu nedenle bilinçli oy kullanmanızı rica ediyorum. Haydi, ilk turda bitirelim bu işi. Sonra Bay Kemal'e ne istersen de. Hatta aç ağzını, yum gözünü. Başım üstüne."