Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek'e Destek Ziyareti

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muhittin Böcek'i tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Cezaevi'ne gönderilen Muhittin Böcek'e bir destek ziyaret de eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Karayolu ile Antalya'ya gelen Kılıçdaroğlu, saat 13.45 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan Böcek'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu yaklaşık 1 saat sonra araçla çıktığı cezaevinden ayrıldı. - ANTALYA