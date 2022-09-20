Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışı: Sürpriz bir isim olmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'daki programlarını tamamlayarak bugün Elazığ'da yapacağı ziyaret ve grup toplantısı için kente geçti. Kılıçdaroğlu burada Kanal 23 ve Kanal Fırat ortak canlı yayınına katılarak gündemi değerlendirdi.

Konuşmasında Millet İttifakı'na yönelik eleştirilere de yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı dağılıyor, masanın altında HDP var, masanın yan tarafında şu var, öbür tarafında şu var, yok birbirine girdiler… Bunların tamamı fasa fiso. Yok öyle bir şey. Biz sadece gülerek bunları okuyoruz. Bunların hiç gerçek payı yok" ifadelerini kullandı.

"DAHA HENÜZ TÜRKİYE'NİN BÜTÜN SORUNLARINI MASAYA YATIRMIŞ DEĞİLİZ"

"Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını belirledi mi?" şeklindeki soruya Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi: "Eğri oturup doğru konuşalım. 6 lider bir aradayız. Daha henüz Türkiye'nin bütün sorunlarını masaya yatırmış değiliz. Önce parlamenter sistemi masaya yatırıp, bunu nasıl çözeceğimizi, adaleti nasıl getireceğimizi, yolsuzlukları nasıl önleyeceğimizi, geldiğimiz zaman hemen süratli bir şekilde hasar tespit komisyonu kuracağımızı, hemen arkasından ekonomik sosyal konseyi toplayacağımızı, strateji planlama teşkilatını kuracağımızı bunlarla ilgili kararlarımızı aldık. Diğer kararlar da var. Seçim güvenliğini nasıl sağlayacağız? Açık söylemek gerekirse biz bu hükümete güvenmiyoruz. Sandıkların başında görev alan arkadaşların güven içinde görevlerini yapmaları, bunların eğitilmeleri gerekiyor. Suriyeli mülteciler var. Bunları nasıl göndereceğiz? Bu konuda da oturup konuşmamız lazım."

ADAY İÇİN BELİRLENEN KRİTERLER

Cumhurbaşkanını olacak kişinin taşıyacağı özellikleri de sıralayan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı nasıl olmalı onu kendi bildirimizde açıkladık. Cumhurbaşkanının devlet aklı olmalı, devlet tecrübesi olmalı, ahlaklı olmalı, kendi egosuna teslim olmamalı, adaletli olmalı, adaleti savunmalı. Devlette liyakati savunmalı. Bunların olması lazım. Bu niteliklere uygun kişi bulacağız. Var, niye olmasın?" dedi.

"AKILCI POLİTİKALAR ÜRETECEĞİZ"

"Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi: "Arkadaşlarımız bunu söyleyebilirler tabii ki. Sonuçta her parti kendi liderini cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister. Ama biz akılcı davranıyoruz. 6 lider bir aradayız, akılcı politikalar üreteceğiz. O akılcı politikalarla yolumuza devam edeceğiz. 6 lider kader birliği yaptık, parti için değil, Türkiye için yaptık. Seçeceğimiz lider egosuna teslim olmayan bir lider olacak. Verdiği sözü tutacak, alt alta yazılan vaatlerin altına imzayı atacak, liderlere karşı o yükümlülüğü yerine getirecek ve bunu kamuoyuna deklere edecek. Devlet çarkı o kadar bozuldu ki, yeniden inşa sürecinde akılcı politikalar gerekiyor."

"SÜRPRİZLERE YER YOK"

"Sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna ise CHP lideri, "Yok hayır, sürprizlere yer yok. Akılcı politikalarla yola çıkmak lazım." yanıtını verdi.