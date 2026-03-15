Haberler

Kazakistan'da halk, yeni anayasa için sandık başında

Kazakistan'da halk, yeni anayasa için sandık başında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan'da 96 maddelik yeni anayasa taslağı için referandum başladı. Halk, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve insan haklarının güçlendirilmesi gibi değişiklikleri içeren taslak hakkında oy kullanacak.

Kazakistan'da parlamento yapısının değiştirilmesi, cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinin oluşturulması ve insan haklarının güçlendirilmesi gibi değişiklikler içeren 96 maddelik yeni anayasa taslağı için düzenlenen referandumda oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.

Kazakistan'da halk yeni anayasa için sandık başına gidiyor. Ülkede parlamentonun yapısının değiştirilmesi, cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinin oluşturulması ve insan haklarının güçlendirilmesi gibi değişiklikler içeren 96 maddelik yeni anayasa taslağı için oy kullanma işlemleri yerel saatle 07.00'de başladı. Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 12 milyon 461 binden fazla kayıtlı seçmen, ülke genelinde kurulan 10 bin 388 sandıkta 20.00'ye kadar oy kullanabilecek. Kazakistan halkına "yeni anayasa taslağını kabul ediyor musunuz?" sorusunun yöneltildiği referandum, katılım oranının yüzde 50'yi geçmesi halinde geçerli sayılacak. Yeni Anayasa ise, oylamaya katılan vatandaşların yarısından fazlasının desteğini alması ve bu çoğunluğun bölgelerin, cumhuriyet statüsündeki şehirlerin ve başkentin en az üçte ikisinde sağlanması halinde kabul edilmiş sayılacak.

Yeni anayasa taslağında Kazakça'nın yanı sıra Rusça'nın da resmi dil olarak kullanılması yer alıyor

Yeni anayasa taslağı, iki meclisli parlamenter sistemden tek meclisli sisteme geçişi, cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinin oluşturulmasını ve insan haklarının korunmasının güçlendirilmesini öngörüyor. Taslağa göre iki meclisli parlamento kaldırılarak Kurultay adı altında tek meclisli bir parlamento oluşturulacak. 145 sandalyeden oluşacak Kurultay milletvekilleri, nispi temsil sistemiyle 5 yıllığına seçilecek. Yeni Anayasa ayrıca cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinin oluşturulmasını ve devlet kurumları ile yerel yönetimlerde Kazakça'nın yanı sıra Rusça'nın da resmi dil olarak kullanılmasını yer alıyor. Taslakta ayrıca ulusal diyalog platformu olarak Halk Konseyi oluşturulması, ölüm cezasının tamamen yasaklanması ve dijital ortam dahil olmak üzere kişisel verilerin korunmasının güvence altına alınması gibi düzenlemeler yer alıyor.

Referandumu 38 ülkeden ve 11 uluslararası örgütten 359 gözlemci izlerken, 31 ülkeden 185 gazeteci de takip ediyor.

10 ülkede sandık kurulmayacak

Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Arman Isetov, yurt dışında kurulacak sandıklara ilişkin yaptığı açıklamada, 54 ülkedeki diplomatik temsilciliklerinde toplam 71 sandık kurulduğunu belirtti. Isetov, "Karmaşık askeri ve siyasi durum ile vatandaşlarımızın az sayıda temsil edilmesi nedeniyle İran, İsrail, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Lübnan, Kuveyt, Ukrayna ve Etiyopya olmak üzere 10 ülkede sandık kurulmayacaktır" dedi. Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Isetov, yurt dışında oy kullanacak 14 bin 380 Kazakistan vatandaşının bulunduğunu kaydetti. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü

İran'ın en büyük destekçisi! Komutanları uykusunda öldürüldü
Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski'den görüşme talebinde bulundu

Trump "Yardım isteyeceğimiz son kişi" dedi, Netanyahu kapısını çaldı
Silah çeken şoförü kurşun yağmuruna tuttular

Şoförün hareketini görünce aracı kurşun yağmuruna tuttular
İsrail'in Lübnan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 826'ya yükseldi

Burası İran değil! İsrail'in hedef aldığı ülkede bilanço ağırlaşıyor
İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü

İran'ın en büyük destekçisi! Komutanları uykusunda öldürüldü
Henüz ömrünün baharındaydı! 20 yaşındaki futbolcudan acı haber

Türk futbolunun acı kaybı! 20 yaşında hayatını kaybetti
Barış Alper galibiyetin tadını annesiyle beraber çıkardı

Binlerce etkileşim alan görüntü