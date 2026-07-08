Kazakistan'da yeni üst düzey atamalar yapıldı

Kazakistan'da başsavcılık, Yüksek Mahkeme Başkanlığı ve Kazakistan Halk Konseyi Başkan Yardımcılığı görevlerine yeni atamalar gerçekleştirildi.

Kazakistan'da yeni anayasanın 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesinin ardından Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev yeni üst düzey atamalar yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla, Berik Asılov Kazakistan Başsavcılığı görevine atanırken, Aslambek Mergaliyev Yüksek Mahkeme Başkanı oldu.

Cumhurbaşkanının bir diğer kararıyla Kazakistan Halk Kenesi (Halk Konseyi) Başkan Yardımcılığına ve Halk Kenesi sekreterliğine Kanatbek Jaysanbayev getirildi. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı