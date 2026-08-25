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Adilet Partisi Kazakistan Kurultayında Çoğunluğu Kazandı

Adilet Partisi Kazakistan Kurultayında Çoğunluğu Kazandı
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Kazakistan'da 23 Ağustos'ta yapılan Kurultay seçiminin resmi sonuçları açıklandı. Katılım %74,8 oldu; hükümet destekçisi Adilet Partisi %71,17 oyla 110 milletvekili çıkararak çoğunluğu elde etti. Yeni tek meclisli yapıya geçişle belirlenen Kurultay'da diğer partiler 8-10'ar sandalye kazandı, %5 barajı altında kalan iki parti temsilcilik elde edemedi.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu, 23 Ağustos'ta gerçekleştirilen Kurultay seçiminin resmi sonucuna göre; hükümet destekçisi Adilet Partisi 110 milletvekiliyle çoğunluğu elde etti.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu, 23 Ağustos'ta gerçekleştirilen Kurultay seçiminin resmi sonucunu açıkladı. Katılım oranının yüzde 74,8 olduğu kesinleşen seçimde 12,6 milyondan fazla vatandaştan 9,3 milyonu sandık başına gitti.

Merkez Seçim Komisyonu'nun kesin sonuçlarına göre; hükümet destekçisi Adilet Partisi yüzde 71,17, Auıl Partisi yüzde 6,26, Respublika Partisi yüzde 5,56, Ak Jol Partisi yüzde 5,21 ve Kazakistan Sosyal Demokratlar Partisi yüzde 5,11 oranında oy aldı. Adilet Partisi 110 milletvekiliyle Kurultay'da çoğunluğu elde ederken, Auıl Partisi 10, Respublika Partisi 9, Ak Jol Partisi 8 ve Kazakistan Sosyal Demokratlar Partisi 8 sandalye kazandı.

Yüzde 5 barajının altında kalan Halk Partisi (3,11) ve Baytaq (1,07) Kurultay'a temsilci sokamadı.

Referandum sonucunda iki meclisli parlamento tek meclisli yapıya dönüştürülmüştü

Kazakistan'da 15 Mart'ta yapılan referandumda kabul edilen yeni Anayasa ile iki meclisli parlamento tek meclisli yapıya dönüştürülmüş ve yeni yasama organına Kurultay adı verilmişti. Cumhurbaşkanı Tokayev, yeni Anayasa'nın 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesinin ardından Kurultay seçimlerinin 23 Ağustos'ta yapılmasına karar vermişti.

Tokayev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın önümüzdeki 10 gün içinde açıklanacağını bildirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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