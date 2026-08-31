Haberler

Kazakistan'da Yeni Atamalar: Karin ve Bektenov

Kazakistan'da Yeni Atamalar: Karin ve Bektenov
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev, Erlan Karin'i Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na, Oljas Bektenov'u ise Başbakanlık'a yeniden atadı. Karin 141, Bektenov 137 oyla güven aldı. Yeni anayasa kapsamında oluşturulan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamı, Cumhurbaşkanı'nın yokluğunda yetkileri devralacak.

Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine Erlan Karin getirilrken, Başbakanlık görevine ise Oljas Bektenov yeniden atandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Başbakan atamalarına ilişkin kararnameleri imzaladı. Kurultay milletvekilleri Cumhurbaşkanı'nın önerdiği her iki adayı da onayladı. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine Takayev'in Kazakistan'ın önde gelen siyaset bilimcilerinden biri, deneyimli bir devlet adamı ve diplomat olarak tanımladığı Erlan Karin getirildi. Uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nde çeşitli görevlerde bulunan Karin'in adaylığı 141 milletvekilinin oyuyla kabul edilirken, 4 milletvekili çekimser kaldı.

Yeni Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanı'nı Kurultay, Hükümet ve diğer devlet kurumlarıyla ilişkilerinde temsil edecek. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanı'nın vereceği görevleri yerine getirecek ve devlet politikasının uygulanmasını koordine edecek. Cumhurbaşkanı'nın görevden erken ayrılması durumunda ise yetkileri Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na devredilecek. Bu makam, 15 Mart 2026'da halkoylamasıyla kabul edilen yeni Anayasa kapsamında oluşturuldu.

Başbakanlık görevine ise Oljas Bektenov yeniden atandı. Bektenov'un adaylığı 137 milletvekili tarafından desteklenirken, 7 milletvekili çekimser oy kullandı. Şubat 2024'ten bu yana Başbakanlık görevini yürüten Bektenov, Kurultay'ın ilk oturumunun açılmasıyla birlikte anayasal gereklilik doğrultusunda istifasını sunan hükümetin ardından yeniden görevlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...

Alabora olan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi

Uygun fiyatlı Togg! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Muharrem İnce'den olay sözler: CHP'de kalıyorum, helal parayla parti kuracaksan...

Tarafını açıkça belli etti! Muharrem İnce'den olay sözler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile arasındaki tartışma ölümle bitti! Baba öldü, oğlu tutuklandı

Baba-oğul arasındaki tartışma ölümle bitti!
Konut mağdurlarının şikayetine 'takipsizlik' kararı: 4 bin kişinin ev hayalini çaldılar

"Dev proje" diyerek binlerce kişinin ev hayalini çaldılar
Otelde korkuluk faciası! Alman çocuk hayatını kaybetti

Otelde korkuluk faciası! 4 yaşındaki Alman çocuk hayatını kaybetti
Sünnet düğününde zehirlenme şüphesi: Yüzlerce davetli acile koştu

Sünnet düğünü kabusa döndü! Yüzlerce davetli soluğu acilde aldı
400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı

Kucağındaki bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Kaymakam ile koruması birbirine girdi! Savcılık soruşturma başlattı

Kaymakamla koruması birbirine girdi, savcılık hemen düğmeye bastı