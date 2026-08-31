Kazakistan'da Yeni Atamalar: Karin ve Bektenov

Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine Erlan Karin getirilrken, Başbakanlık görevine ise Oljas Bektenov yeniden atandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Başbakan atamalarına ilişkin kararnameleri imzaladı. Kurultay milletvekilleri Cumhurbaşkanı'nın önerdiği her iki adayı da onayladı. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine Takayev'in Kazakistan'ın önde gelen siyaset bilimcilerinden biri, deneyimli bir devlet adamı ve diplomat olarak tanımladığı Erlan Karin getirildi. Uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nde çeşitli görevlerde bulunan Karin'in adaylığı 141 milletvekilinin oyuyla kabul edilirken, 4 milletvekili çekimser kaldı.

Yeni Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanı'nı Kurultay, Hükümet ve diğer devlet kurumlarıyla ilişkilerinde temsil edecek. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanı'nın vereceği görevleri yerine getirecek ve devlet politikasının uygulanmasını koordine edecek. Cumhurbaşkanı'nın görevden erken ayrılması durumunda ise yetkileri Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na devredilecek. Bu makam, 15 Mart 2026'da halkoylamasıyla kabul edilen yeni Anayasa kapsamında oluşturuldu.

Başbakanlık görevine ise Oljas Bektenov yeniden atandı. Bektenov'un adaylığı 137 milletvekili tarafından desteklenirken, 7 milletvekili çekimser oy kullandı. Şubat 2024'ten bu yana Başbakanlık görevini yürüten Bektenov, Kurultay'ın ilk oturumunun açılmasıyla birlikte anayasal gereklilik doğrultusunda istifasını sunan hükümetin ardından yeniden görevlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı