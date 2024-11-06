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Bahçeli, Kayyum atanmadan bir hafta önce Ahmet Türk'le görüştü iddiası

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine 3. kez kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile geçtiğimiz hafta bir telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasından bir hafta önce, bir milletvekili aracılığıyla görevinden alınan Ahmet Türk'ü arayarak kısa bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CEGA Medya'dan Ferit Aslan'ın haberine göre Bahçeli, görüşme esnasında Türk'ün sağlığını sordu ve sonrasında da kısa bir sohbetle görüşmeyi sona erdirdi.

GRUP TOPLANTISINDA TÜRK'TEN SÖZ ETMİŞTİ

Bahçeli, dün partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında yaptığı konuşmada Türk'ten söz etmişti. MHP lideri, "Özellikle ciddi sağlık sorunları olan, yaşı kemale ermiş olan, köklü bir aileye mensup Kürt ağası sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı'yla DEM Parti arasına çomak sokmak sinsiliği, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür" ifadelerini kullanmıştı.

"TUTUKSUZ YARGILANMALI" DEMİŞTİ

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kasım 2016'da da yerine kayyum atanan ve tutuklanan Ahmet Türk hakkında 2017 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Meclise geldiğimiz zaman elimizi sıkan bir şahıs Ahmet Türk. 74 yaşındaki Ahmet Türk'ün rahatsızlığı ileri aşamadaysa tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanması sağlanmalı" diye konuşmuştu.

    2017'nin Şubat ayında cezaevinden tahliye edilen Türk, Bahçeli'nin kendisi hakkındaki açıklamalarına ilişkin, "Bir parti hesabı yapmadan, vicdani sorumluluğu yerine getirdi. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. İmkanım olursa kendisini ziyaret edeceğiz" demişti.

    Bahçeli, Kayyum atanmadan bir hafta önce Ahmet Türk'le görüştü iddiası
    Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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    Yorumlar (1)

    Haber YorumlarıAdil Basyigit:

    Herşeyden önce bir insanda şeref olur bahçeli.

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