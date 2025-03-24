Kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne polis girdi, aramalar başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılırken; 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde uygulanan "kent uzlaşısı" kapsamında açılan soruşturmada terör suçlamasıyla tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan da görevden alındı. Şahan'ın yerine kayyum atandı.

KAYMAKAM KAYYUM OLARAK ATANDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Resul Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kayyum olarak görevlendirildiği bildirildi. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ne geldi.

GECE BOYU NÖBET TUTTULAR

CHP'li bir grup "Şişli Belediyemizdeyiz; kayyıma teslim olmayacağız!" mesajı vererek; gece boyu belediye binasında nöbet tuttu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 09.00'da kayyum geliyor" diyerek yaşanacak gelişmelere dikkat çekti. Başarır'ın bu açıklaması, kamuoyunun gözünü Şişli'ye çevirmesine neden oldu.

POLİS BELEDİYE BİNASINA GİRDİ

Sabah saatlerinde ise belediye binasına çok sayıda polis ekibi geldi. Bina içine giren polislerin bütün katlarda arama yaptığı, üst katlara kimseyi çıkarmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da gündem yaratan gelişme, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında başladı. Kent uzlaşısı protokolü üzerinden yürütülen soruşturma sonrası İmamoğlu hakkında tutuklama kararı verilirken, aynı kapsamda yer alan Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan da terör suçlamasıyla görevden alındı. Bu gelişmelerin ardından kayyum kararı uygulamaya geçirildi.