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Kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne polis girdi, aramalar başladı

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Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında görevden alınmasının ardından bu sabah hareketli saatler yaşandı. Çok sayıda polis ekibi, erken saatlerde Şişli Belediyesi binasına gelerek kapsamlı bir arama başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılırken; 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde uygulanan "kent uzlaşısı" kapsamında açılan soruşturmada terör suçlamasıyla tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan da görevden alındı. Şahan'ın yerine kayyum atandı.

KAYMAKAM KAYYUM OLARAK ATANDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Resul Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kayyum olarak görevlendirildiği bildirildi. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ne geldi.

GECE BOYU NÖBET TUTTULAR

CHP'li bir grup "Şişli Belediyemizdeyiz; kayyıma teslim olmayacağız!" mesajı vererek; gece boyu belediye binasında nöbet tuttu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 09.00'da kayyum geliyor" diyerek yaşanacak gelişmelere dikkat çekti. Başarır'ın bu açıklaması, kamuoyunun gözünü Şişli'ye çevirmesine neden oldu.

Kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne polis girdi, aramalar başladı

POLİS BELEDİYE BİNASINA GİRDİ

Sabah saatlerinde ise belediye binasına çok sayıda polis ekibi geldi. Bina içine giren polislerin bütün katlarda arama yaptığı, üst katlara kimseyi çıkarmadığı belirtildi.

Kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne polis girdi, aramalar başladı

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da gündem yaratan gelişme, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında başladı. Kent uzlaşısı protokolü üzerinden yürütülen soruşturma sonrası İmamoğlu hakkında tutuklama kararı verilirken, aynı kapsamda yer alan Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan da terör suçlamasıyla görevden alındı. Bu gelişmelerin ardından kayyum kararı uygulamaya geçirildi.

Kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne polis girdi, aramalar başladı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYusuf Abi Abi:

belediyeler acilen kapatılmalı, şehirleri eğitimli valiler yönetmelidir, çok oy almak, toplumu yönetmek için bir kriter olamaz, ingiliz lobisi bizi demokrasi ile kandırıyor.

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Haber YorumlarıAli Kemal:

TC bu zulmü 12 Eylül de bile görmedi çok iyi hatirliyorum,sene 2025 ve manzara Ortaçağ !.

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Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

Melih Dünya’yı çaldı bir tane soruşturması yok Ankara’ya parsel parsel sattı tık yok merak etmeyin ilk seçimde gideceksiniz midemiz bulanıyor artık ülkemizde böyle olayları böyle kumpasları gördükçe geldiğiniz günden beri rezillikten başka bir şey çektirmedinz millete

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