Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, canlı hayvan borsası ve pazar yerini ziyaret etti. Ziyarette, belediye başkanları ve ilgili kurum temsilcileri de yer aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yerini Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, canlı hayvan borsası ve pazar yerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da yer aldı.

Besici esnafı ile görüşen Büyükkılıç, incelemelerde bulunarak hayırlı işler diledi.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış da pazarın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Aras ise kazandırılan merkez sayesinde yaklaşık yıllık 800 milyon ila 1 milyar TL civarında bir ticaret hacmi beklediklerini belirtti.

Hacılar'da yol çalışmaları

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Hacılar ilçesinde 4 farklı bölgede 10 milyon TL'lik sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih Caddesi, Ekici Caddesi, Hasan Dede Caddesi ve Beğendik Caddesi'nde doğal gaz ve içme suyu hatlarının yenilenmesinin ardından ihtiyaç duyulan toplam 3 bin 700 metre uzunluğundaki yol, yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Ekipler, daha önce 800 metrelik kısmı sathi kaplama olan bölgedeki yolların tamamını sıcak asfalt kaplama olarak yeniliyor. Çalışmalarda 6 bin ton asfalt kullanan yolun yatırım maliyeti yaklaşık 10 milyon TL oldu.

Melikgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Aydınlıkevler Mahallesi'nde yeni bir modelle 2 blok 160 dairelik projenin ilk adımını attıklarını belirtti.

Eski Çorakçılar Mahallesi'nde vatandaşların uzun süredir beklediği kentsel dönüşüm çalışmasına başlayacaklarını belirten Palancıoğlu, mahalledeki eski blokların artık oturulamayacak durumda olduğunu aktardı.

Eski yapı stoğunu yenileyeceklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün mal sahibi 3 vatandaşımızla imza attık. Başvurularda 2 günde yüzde 40'a ulaştık. Zannediyorum çok kısa zamanda buradaki vatandaşlarımızla anlaşmaları imzalayıp, Aydınlıkevler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm sürecini başlatıyoruz. Burada yeni bir modelle çalışmaya başlayacağız. Bu modelde vatandaşlarımızın bir kısmı biraz fazla ücret ödeyecek, bir kısmı biraz az ödeyecek, bir kısmı hiç ödemeyecek. Dolayısıyla daire büyüklüklerine, arsa hisselerine göre bir çalışma olacak. İnşallah burası örnek bir proje olacak."