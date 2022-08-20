Antalya haberi | Kaş Kaymakamı Yazıcı'ya veda programı düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesine atanan Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı için veda programı düzenlendi.

Kaş Belediye Başkanlığınca düzenlenen programa Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, eski Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, eski Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, şehit ailelerinin yakınları, gaziler, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar katıldı.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, programda yaptığı konuşmada, Kaymakam Yazıcı ile iki yılı aşkın süre çalıştıklarını hatırlatarak, "Kaş ilçesi hizmetlere kavuştuysa burada Kaymakam Yazıcı'nın emeği, katkısı çoktur. Yaptığımız birçok projeye, hizmete verdiği destekle her zaman yanımızda oldu, kendisine çok teşekkür ederim." dedi.

Yazıcı da Safranbolu'ya atanması dolayısıyla görevi kendisine tebliğ eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Kaş'taki görev süresi boyunca adil bir şekilde çalıştığını anlatan Yazıcı, "Devletimiz Kaş ilçemize gereken değeri fazlasıyla vermektedir. Sadece ben değil, siyasetiyle yerel yönetimiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlarıyla müteşebbisleriyle Kaş, emin adımlarla 2023 hedeflerine ilerlemektedir. İki yıllık süreçte bu Yörük diyarında, bu kadirşinas, misafirperver halkın içerisinde bulunmaktan ve görev yapmaktan şeref duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tüm Kaş halkına sevgi ve selamlarımı sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Ulutaş, Kaymakam Yazıcı'ya günün anısına Kaş'a özgü hediyeler takdim etti.

Program, İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu'nun okuduğu duanın ardından sona erdi.