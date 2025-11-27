Kayıp Göçmenler İçin Uluslararası İşbirliği Vurgusu

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, "Komşu ülkelerle Avrupa Birliği ile ve tüm uluslararası ortaklarla el ele çalışmaya hazırız. Böylece, göç yönetişiminin etkili, insani ve hak temelli olarak yapılmasını sağlayabiliriz." dedi.

Meclis'te "Göçmenlerin Kaybolmasının Engellenmesinde Kamu Politikalarının Rolü" başlıklı parlamenter toplantı düzenlendi.

Kayıp göçmenler konusunun trajik bir konu olduğunu, insan hakları, göç yönetimi, adli kimlik belirleme ve hesap verilebilirlik gibi konuları içerdiğini belirten Türkeş, her bir istatistiğin ardında insani hikaye yattığına dikkati çekti.

Sadece güvenlik endişeleriyle hareket etmediklerini ifade eden Türkeş, yaklaşımlarının temelinde insan hakları, hukukun üstünlüğü ve iyi yönetişim olduğunu vurguladı.

Türkeş, "Kayıp göçmenler konusunun ele alınmasında sadece teknik çözümlere değil aynı zamanda empati, kararlılık ve ahlaki anlamda netliğe ihtiyacımız var, sistemlerimizin de hiç kimsenin kaybolmamasını sağlamak için yeterince güçlü olması gerekir ve her bir insanın onurunu dikkate alacak kadar da şefkatli olması gerekir." diye konuştu.

Düzensiz göçe sadece sınırları kapatarak yanıt verilemeyeceğini kaydeden Türkeş, sürdürülebilir çözümler ve bunların kararlı eylemler ve daha derin uluslararası işbirliği ile güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Yıldırım Tuğrul Türkeş, kendi iradesine aykırı bir şekilde hiç kimsenin dönmeye zorlanamayacağını dile getirdi.

Türkiye'nin her zaman göç konusunda Avrupa ile beraber hareket etmeye, katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirten Türkeş, "Komşu ülkelerle Avrupa Birliği ile ve tüm uluslararası ortaklarla el ele çalışmaya hazırız. Böylece göç yönetişiminin etkili, insani ve hak temelli olarak yapılmasını sağlayabiliriz." görüşünü paylaştı.

Türkeş, toplantının, Avrupa Konseyinin "göç" gündeminin güçlendirilmesine, kayıp göçmenlerle ilgili sorunların dile getirilmesine, farkındalık oluşturulması ve geleceğe yönelik politikaların geliştirilmesine katkıda bulunulması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Bugün yapacağımız görüşmeler, sadece bölgesel stratejileri şekillendirmeyecek, bizi daha geniş kapsamlı bir uluslararası işbirliğine götürecektir." ifadesini kullandı.

"Kayıp göçmenler, istatistik değildir"

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı William Massolin ise Türkiye'nin uzun yıllardır dünyanın en büyük mülteci nüfuslarından birine ev sahipliği yaptığını, 3,5 milyondan fazla Suriyelinin geçici koruma altında Türkiye'de yaşadığını aktardı.

Eğitim, istihdam ve adalete erişimin sağlanmasının her zaman devam eden bir sorumlulukları olduğunu bildiren Massolin, şunları kaydetti:

"Çocuklar, kadınlar, insan ticareti mağdurları gibi en savunmasız grupların korunması, tüm ilgili aktörlerin dikkatini, koordinasyonunu ve dayanıklılığını gerektirmektedir. Ancak bugün yapacağımız görüşmeler, bize göçün biraz daha derin, insani ve acı verici bir boyutunu da hatırlatıyor, yani kayıp göçmenler dramını. Göç rotaları boyunca birçok insan hayatını kaybediyor ya da kayboluyor. Kayıp göçmenler, istatistik değildir, onlar birinin ebeveyni, çocuğu, kardeşi ya da arkadaşıdır. Bu gerçeği ele almak için işbirliği, şefkat ve ortak bir sorumluluk duygusu gerekir. Aynı zamanda veri toplamanın iyileştirilmesi, arama ve kimlik tespit prosedürlerinin güçlendirilmesi ve sınır ötesi işbirliğinin arttırılması gerekir."

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Göç, Mülteciler ve Yerinden Edilmiş Kişiler Komisyonu Sekretaryası Gael Marti-Micallef de bugün ele alınacak konuların sadece Türkiye açısından değil, Avrupa Konseyi'nin tüm üye ülkeleri açısından önemli olduğunu söyledi.