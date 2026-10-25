Katar heyeti Tahran'a gelerek İran-ABD geriliminde arabuluculuk temaslarını sürdürdü

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İranlı bir yetkili, Katar heyetinin bugün başkent Tahran'a geldiğini açıkladı.

İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken Katar, iki ülke arasında arabuluculuk çabalarını sürdürüyor. Katar merkezli Al Jazeera'nın üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırdığı haberde, Katar heyetinin bugün başkent Tahran'a geldiği aktarıldı.

Yetkili, söz konusu ziyaretin artan gerilim döneminde iki ülke arasındaki rutin temasların bir parçası olduğunu belirterek, "Diplomatik bir çözümün önündeki temel engel arabuluculuk değil, ABD'nin İran'ın meşru taleplerini kabul etmeyi reddetmesi ve taahhütlerinden sürekli dönmesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı