Katar: "ABD ve İran arasında doğrudan arabuluculuk yapmadık"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, "ABD ve İran arasında doğrudan arabuluculuk yapmadık. Ancak Katar, doğrudan ve dolaylı tüm diplomatik kanalları destekliyor" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari düzenlediği basın toplantısında Orta Doğu'da yaşananlara dikkat çekti. İran ile körfez ülkelerinin gelecekteki ilişkilerinin nasıl olacağı sorulan Ensari, bölgedeki herkesin derin bağları bulunduğunu ve ülkelerinin bir arada var olmak için çözüm bulmasını gerektiğini söyleyerek, "İran bin yıldır burada. Bölgedeki insanlar da bin yıldır burada. Kimse hiçbir yere gitmiyor. Tamamen yok olma bi seçenek değil. İnsanlığın geleceği için yan yana yaşayacağız, komşu olacağız ve yan yana yaşamanın yollarını bulmalıyız" dedi.

Ensari, İran'a yönelik açıklamalarını sürdürerek Katar ve İran halkları arasında "kardeşlik ilişkisinin" siyasi düşüncelerden önce gelmesi gerektiğini kaydederek, "Bu savaştan sonra egemenliğimize saldırıları nedeniyle kaybettikleri güveni savaştan sonra yeniden nasıl kazanacaklarına karar vermek İranlılar'a kalmıştır" dedi.

"ABD yönetimiyle ile yakın temas halindeyiz"

"ABD ve İran arasında doğrudan arabuluculuk yapmadık. Ancak Katar, doğruran ve dolaylı tüm diplomatik kanalları destekliyor" diyen Ensari, "Bu konuda ABD yönetimiyle ile yakın temas halindeyiz, bölgesel güvenlikle alakalı olduğunu düşündükleri parametrelere göre savaşa gitme kararı aldılar. Bu onların değerlendirmesi. Gerilimin azaltmak, bu krizden çıkış yolu bulmak, ülkemize yönelik saldırıları durdurmak için yakın bir çalışma içindeyiz. Bölgede kontrolsüz bırakılan geirlimin sadece bölgesel yayılmaya değil, hepimizi içine alacak topyekün bir bölgesel savaşa yol açacağını 2023'ten bu yana söylüyoruz ve şu anda tam olarak bunun içindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Saldırıların yüzde 90'ından fazlası engellendi"

İran'a karşı saldır ihtimali sorulan Katarlı Sözcü el-Ensari, Katar'ın "karşı saldırı hakkına sahip" olduğunu ifade ederek gerilimi arttırmak yerine bölgesel barışa yönelik çalışmanın daha iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Ensari, "Uluslararası hukuka saygılı bir şekilde misilleme yapma hakkımızı saklı tutuyoruz. Ancak bu bölgede süresiz olarak yaşayacağımızın da bilincindeyiz ve bu nedenle bölgesel barışa doğru birlikte çalışmalıyız, bölgesel gerilimi tırmandırmamalıyız. Misilleme kararı, ordumuzun durum değerlendirmesine ve liderlerimizin kararlarına göre alınacaktır. Henüz böyle bir karar alınmadı, ancak bu saldırıların başarılı olmaması için savunma pozisyonumuzda her türlü önlemi alıyoruz. Saldırıların yüzde 90'ından fazlası engellendi" dedi. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı