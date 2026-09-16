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Katar’dan Mekke-i Mükerreme’ye saldırı girişimine kınama: "Utanç verici bir saldırganlık"

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Katar Dışişleri Bakanlığı, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’ın Mekke-i Mükerreme kentine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı girişimini kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme kentine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı girişimini kınadı.

Katar'dan İran destekli Husilerin Mekke-i Mükerreme'ye yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı girişimine kınama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu teşebbüs "utanç verici bir saldırganlık" olarak nitelendirildi. Açıklamada, "Kutsal bölgelerin mukaddesliği ve buradaki ziyaretçilerin güvenliği hiçbir çatışmada hedef alınmamalı, tehdit edilmemeli veya bir araç haline getirilmemelidir" denildi.

Açıklamada, Katar'ın Suudi Arabistan'ın güvenliğini, topraklarını ve kutsal topraklar ile hacıları korumak için aldığı önlemleri desteklediği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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