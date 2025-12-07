Katar'dan Gazze açıklaması: "Ateşkes, İsrail güçlerinin tamamen çekilmesi sağlanmadan tamamlanamaz"

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, 23. Doha Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Bunu henüz bir ateşkes olarak kabul edemeyiz. Ateşkes, İsrail güçlerinin tamamen çekilmesi, Gazze'de istikrarın sağlanması ve insanların giriş çıkış yapabilmesi sağlanmadan tamamlanamaz" dedi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, 23. Doha Forumu'nda Gazze Şeridi'nde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Al Thani, arabulucular olarak ateşkesin bir sonraki aşamasına geçilmesi konusunda çalıştıklarını belirtti. Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, "Kritik bir noktadayız. Henüz tam olarak ateşkese ulaşmış değiliz. Şu ana kadar yaptığımız şey yalnızca bir duraklama. Bunu henüz bir ateşkes olarak kabul edemeyiz. Ateşkes, İsrail güçlerinin tamamen çekilmesi, Gazze'de istikrarın sağlanması ve insanların giriş çıkış yapabilmesi sağlanmadan tamamlanamaz. Bugün bu söz konusu değil" ifadelerini kullandı. - DOHA