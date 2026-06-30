Haberler

Akıntıya kapılan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Mutki ilçesinde dereye düşerek kaybolan 13 yaşındaki Aziz Şeflek'in cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince kaybolduğu noktadan 100 metre uzaklıkta çalılıklar arasında bulundu. Olayda daha önce bir kardeşi de hayatını kaybetmişti.

Bitlis'in Mutki ilçesinde dereye düşerek kaybolan 13 yaşındaki Aziz Şeflek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Dün saat 16.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü yakınlarında dereden geçmeye çalışan çocuklar akıntıya kapılmıştı. Çocuklarını kurtarmak için suya giren baba Bakır Şeflek, çocuklarından birini sağ olarak kurtarmayı başarırken, diğer çocuğunun ise cansız bedenine ulaşmıştı. Akıntıya kapılan 13 yaşındaki Aziz Şeflek için de dün ara verilen arama kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatılmıştı.

AFAD, jandarma, polis dalgıç ekipleri ve diğer arama kurtarma ekipleri tarafından dere boyunca ve su altında aralıksız sürdürülen titiz çalışmalar sonucunda Aziz Şeflek'in cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 100 metre uzaklıkta çalılıkların arasında bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Aziz Şeflek'in cenazesi, olay yerinde cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Yaşanan faciada, daha önce Aziz Şeflek'in kardeşlerinden birinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Aziz'in cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte Şeflek ailesinin derede akıntıya kapılarak yaşamını yitiren çocuklarının sayısı ikiye yükseldi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır

Arap ülkesi Trump'ın heyecan yaratan iddiasını yalanladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü fenomeni 'Çıplaksınız' diyerek uçağa almadılar

Ünlü fenomeni "Çıplaksınız" diyerek uçağa almadılar
Lastiği patlayan araç takla attı! 3 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Araçtan 3 gencin cansız bedeni çıkarıldı
Katilin 'şekerim var' bahanesine acılı anneden tokat gibi soru

Katilin "şekerim var" bahanesine acılı anneden tokat gibi soru
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu

Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
Deniz Göktaş'tan 'soruşturma' açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok

Hakkında soruşturma başlatılan ünlü komedyenden ilk açıklama
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti

Cemaatin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti