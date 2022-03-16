Katarlı mevkidaşını eli cebinde karşılayan Lavrov, Bakan Çavuşoğlu'yla kucaklaştı - Haberler

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Katarlı mevkidaşını eli cebinde karşılayan Lavrov, Bakan Çavuşoğlu'yla kucaklaştı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Önceki gün Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdulrahman Al Sani ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un mevkidaşını eli cebinde karşılaması dikkat çekmişti. Olayın yankıları sürerken Lavrov, bugün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Lavrov'un Katarlı mevkidaşının aksine Çavuşoğlu'nu son derece sıcak karşıladığı görüldü.

Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna'dan gelecek haberlerde. Üçüncü haftasındaki savaşı durdurmak için pek çok ülke diplomatik adımlar atıyor. O ülkelerden birisi de Katar. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdulrahman Al Sani bu kapsamda önceki gün Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Ukrayna krizinin gölgesinde gerçekleştiren Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdulrahman Al Sani ve mevkidaşı Sergey Lavrov görüşmesine Lavrov'un hareketi damgasını vurdu. Lavrov mevkidaşını eli cebinde karşıladı. Lavrov tokalaştıkları sırada da bir elini cebinden çıkartmadı.

Katarlı mevkidaşını eli cebinde karşılayan Lavrov, Bakan Çavuşoğlu'yla kucaklaştı

Olayın yankıları sürerken Lavrov, bugün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Moskova'da Çavuşoğlu'nu sıcak bir şekilde karşılayan Lavrov, önce tokalaştığı Çavuşoğlu'na daha sonra sarıldı. O anlar kameralara yansırken akıllara Lavrov'un Katarlı mevkidaşına yaptığı soğuk karşılama geldi.

Katarlı mevkidaşını eli cebinde karşılayan Lavrov, Bakan Çavuşoğlu'yla kucaklaştı

Öte yandan iki bakan arasındaki görüşme başladı. Ukrayna'daki son durumu ve ikili ilişkileri görüşecek olan Lavrov ve Çavuşoğlu, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Katarlı mevkidaşını eli cebinde karşılayan Lavrov, Bakan Çavuşoğlu'yla kucaklaştı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

oturan:

lavrov adam olmayı bileceksin

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