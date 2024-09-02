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Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın "İhtimal vermiyoruz" çıkışını getirdi

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Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken gelişme akıllara Genel Başkan Fatih Erbakan'ın sözlerini getirdi. AK Parti'nin Gülpınar'a teklifte bulunduğuna yönelik iddialara yanıt veren Erbakan "Belde belediye başkanımıza bile operasyon yapılıyorken Gülpınar'a baskı yapılmaması düşünülemez. Böyle bir şey olacağına ihtimal vermiyoruz" demişti.

31 Mart seçimlerinden Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar partisinden istifa ederken gelişme büyük ses getirdi.

Uzun süredir AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Gülpınar yayınladığı istifa mesajında yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyururken yaşanan gelişmeler akıllara Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın konuyla ilgili geçmiş dönemde yaptığı açıklamaları getirdi.

AK PARTİ'NİN 23. YAŞ DÖNEMİNDE GÜNDEME GELMİŞTİ

AK Parti'nin kuruluşunun 23. yaş dönemi kutlamalarında birçok YRP'li isim AK Parti'ye katılmıştı. Söz konusu törende YRP'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar'ın da AK Parti'ye katılacağı gündemde yerini almıştı.

ERBAKAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan da konuyla ilgili 15 Ağustos'ta kameralar karşısına geçerek, "Gülpınar şu anda Yeniden Refah Partimizin üyesi olarak belediye başkanlığına devam ediyor. Görevinin başında böyle bir şey olacağına da Yeniden Refah Partisi olarak ihtimal vermiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (7)

Naci Büyükkal:

KIYMETLİ Cumhurbaşkanımızın eski danışmanı , Fatih Erbakan'a güzel gol attı. Reisim gerçekten çok zeki :DDDDDDD

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yiğit can hocaoğlu:

Herkesin bir fiyatı var buna ne verdiler acaba ranta devam etmek için

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Savas Ozturk:

Umarım bağımsız olarak devam eder bu hırsızların yanında yer almaz

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yavuz:

Bu ülke nereye gidiyor. Seni seçen seçmenin kararını yok saymaktır. Seni seçmen seçtiyse, referandum yapardın ona göre geçerdin.

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HİDAYET YILMAZ:

DURUŞUNUZ OLMAZ FİYATINIZ OLUR

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sade vatandaş:

hangi parti olursa olsun milletvekili belediye başkanı devşirmek doğru ahlaki bir davranış değil bu hem o devşirilen kişi, hemde devşiren parti için utanç verici bir olaydır

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