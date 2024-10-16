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Kasapoğlu, Yunanistan temaslarını değerlendirdi

Kasapoğlu, Yunanistan temaslarını değerlendirdi
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Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Demokrasi ve Güvenlik Komisyonunun ortak toplantısı için gittiği Atina ve Hanya'dan yurda döndü.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Demokrasi ve Güvenlik Komisyonunun ortak toplantısı için gittiği Atina ve Hanya'dan yurda döndü.

Toplantılarda NATO'nun güney kanadındaki güvenlik gelişmeleri, göç, Ukrayna-Rusya savaşı ve Çin'in yükselişi temel müzakere konuları olarak öne çıkan başlıklar olduğuna değinen Dr. Kasapoğlu, "Orta Doğu'daki gelişmeler ve artan jeopolitik riskler de ele alınan konular arasındaydı. Yunan Parlamentosu Başkanı Constantine An. Tassoulas açılış konuşmasını gerçekleştirirken NATO'nun küresel sınamalar karşısındaki rolüne değindi. Toplantının ikinci günü ise Hanya'da gerçekleştirildi. Girit adasındaki NATO ve ABD üslerini ve Mükemmeliyet Merkezini ziyaret ederek, brifing alma fırsatımız oldu. NATO üslerinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çok değerli subayları ile de sohbet etme ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirme fırsatı da yakaladık. Silahlı kuvvetlerimizin yetkin askerlerinin uluslararası arenada ne denli saygıdeğer bir şekilde görevlerini yaptıklarına da ilk elden şahitlik ettik. İki ülke ilişkilerinin pozitif bir diyalog ekseninde önemli bir ilerleme kaydettiğini de müşahede ettik. Son iki senelik süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile 6 kez görüştüğü de dikkate alınırsa, Türkiye ve Yunanistan'ın, üçüncü ülkelerin müdahalelerine imkan tanımadan, karşılıklı diyalog temelinde ikili ilişkilerini ilerlettikleri gerçeği rahatça görülebilir. Heyetimizin de NATO PA kapsamında Atina ve Hanya'da gerçekleştirdiği ziyaret ile ikili ilişkilerin pozitif ivmesine katkı sağladığını söylemek isterim" ifadelerinde bulundu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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