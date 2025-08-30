Kasapoğlu: '30 Ağustos, bağımsızlığımıza vurulmuş mühürdür'

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Dr. Kasapoğlu mesajında, 30 Ağustos'un yalnızca bir tarih değil, milletin bağımsızlık iradesinin sembolü olduğuna vurgu yaparak, "103 yıl önce Dumlupınar'da mazlumun duası, yiğidin nefesi, komutanın feraseti bir oldu. İşgal zincirleri kırıldı, bir vatan yeniden ayağa kalktı. O günden bugüne bu topraklar bize şunu öğretti: Biz bu coğrafyada var oldukça bağımsızlığımızı kimseye kiraya vermeyiz. Bugün de aynı ruhla başımız dik, yüreğimiz bir, omuz omuza Zafer Bayramı'nı idrak ediyoruz. İstiklal Savaşı'nın kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyoruz" dedi.

"Türkiye savunma ve teknolojide tarihi bir eşiği aştı"

Kasapoğlu, güvenlik olmadan özgürlüğün büyüyemeyeceğini, caydırıcılık olmadan barışın kök salamacağını belirterek, Türkiye'nin bu anlayışla savunma ve teknoloji alanında büyük bir eşiği geçtiğini kaydetti. Milli savunma sanayisinin yerlilik oranının tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını ifade eden Kasapoğlu, "SUNGUR, KORKUT, GÜRZ, HİSAR ve SİPER gibi hava savunma sistemlerinden oluşan 'Çelik Kubbe' bileşenleri envantere girmeye başladı. Ordumuzun ihtiyaçlarını yerli çözümlerle karşılama kabiliyetimiz katlandı. Bu hamleler vitrin süsü değil; sahada ve masada sözümüzün ağırlığıdır" diye konuştu.

Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşuyla havacılıkta yeni bir lige çıkıldığını hatırlatan Kasapoğlu, İHA ve SİHA'ların sahadaki denklemi değiştirmekle kalmayıp Türk mühendisliğinin ufkunu genişlettiğini, denizlerde TCG Anadolu gibi çok maksatlı gemilerle ve MİLGEM projesiyle milli firkateynlerle güçlü adımlar atıldığını söyledi.

"TÜRKSAT 6A iletişim egemenliğimizin perçinidir"

Kasapoğlu, haberleşme ve teknoloji alanında da Türkiye'nin tarihi adımlar attığını vurgulayarak, "TÜRKSAT 6A'nın fırlatılması, kendi uydusunu kendi imkanlarıyla üreten sayılı ülkeler arasına girmemizi sağladı. Bu adım, iletişim egemenliğinin ve teknoloji bağımsızlığının stratejik bir perçinidir" dedi.

Savunma sanayisinin ihracat başarısına da dikkat çeken Kasapoğlu, "Yerli üretimden ihracata uzanan çizgide savunma ve havacılık ihracatımız rekor üstüne rekor kırdı. İHA/SİHA ekosistemimiz ve farklı platformlarımız dünya pazarında Türkiye'yi üst sıralara taşıdı. Bu durum, yalnızca askeri stratejide değil, aynı zamanda siyasi ve diplomatik dengelerde de oyunun kurallarını değiştirmiştir" ifadelerini kullandı.

"Zafer Bayramı, hamaset değil muhasebe günüdür"

30 Ağustos'un en büyük mirasının "kendi göbeğini kendi kesen bir millet" şuuru olduğunu söyleyen Kasapoğlu, güçlü olmanın barışı koruyan sessiz bir kalkan olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin bugün krizleri yatıştıracak akıl, mazlumun sesini duyan vicdan ve gerektiğinde masada inisiyatif alacak dirayete sahip olduğunu vurguladı.

Kasapoğlu, depremden iklime, gıdadan enerjiye uzanan yeni güvenlik mimarisinde daha dayanıklı şehirler, temiz enerji, yüksek katma değerli üretim ve adil refah hedeflediklerini belirterek, "Türkiye bugün, Atatürk'ün 'tam bağımsızlık' ilkesini çağın ihtiyaçlarına uyarlamış; caydırıcılığı barış için, teknolojiyi özgürlük için, kalkınmayı adalet için seferber etmiştir. Birlik, beraberlik ve ortak akılla yürüyüşümüzü sürdüreceğiz" dedi.

"Minnet borcumuzu daha güçlü bir Türkiye ile ödeyeceğiz"

Kasapoğlu mesajını şu sözlerle tamamladı: "Bir minnet borcumuz var: Dünyaya örnek bir kurtuluş destanı yazan İstiklal nesline; sınırda, karada, denizde, havada terörle mücadelede canını siper eden kahramanlarımıza; yangında, selde, depremde ilk koşan, son dönen tüm fedakarlara Hepsine borçluyuz. O borcu, bu ülkeyi daha güvenli, daha müreffeh, daha adil kılarak ödeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Yeşil vatanımızda bir ağacı, mavi vatanımızda bir damla suyu, gök kubbemizde bir yıldızı kimseye bırakmayacak kadar kararlıyız. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla, daha güçlü, daha müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için aynı hedefe omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." - İZMİR