Kaş Belediye Başkanı Mutlu Başkan Ulutaş, Hizmetleri Değerlendirdi

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Başkan Ulutaş, seçildiği günden bu yana gerçekleştirdikleri hizmetleri değerlendirdi. Ulutaş, "Stratejik planda belirlediğimiz, yapmayı hedeflediğimiz hizmetlerin hayata geçmesinin memnuniyetini, mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kaş'ın vizyon hedeflerine ulaşması için gayretlerini sürdüreceğini ifade eden Başkan Ulutaş, pandemi, deprem ve dünyadaki konjonktürel gelişmelerde dahi faaliyetlere devam ettiklerini, vatandaşların beklentisi olan hizmetlerin bir bir hayata geçtiğini belirtti.

Projelerinden bahseden Başkan Ulutaş, Sıfır Atık Projesi, Kaş Pazar Yeri ve Otopark projesini tamamladıklarını, Kalkan Balıkçı Barınağı'nın düzenlendiğini, yine Kalkan'da Lami Bey Cami'de restorasyon yapıldığını kaydetti. Yeşilköy'de vatandaşların kullandığı çay bahçesinde de düzenlemeler yaptıklarını aktaran Ulutaş, "Orada yaşam alanı oluşturduk. Çocuk parkları yaptık. Yollarımızı parke ya da sıcak asfaltla düzenledik. Kültür merkezi ve sanayi alanının düzenlenmesiyle ilgili projelerimizin ihalesine çıkmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Başkan Ulutaş, Patara Köprüsü hizmette açıldığına da dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Ova bölgesinde Muğla'yla Antalya'yı, Seydikemer'le Kaş'ı birbirine bağlayan aynı zamanda Letoon, Xanthos ve Patara antik kentlerini de birbirine bağlayacak Patara Köprüsü'nü,Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının destekleriyle hayata geçirdik. Tamamladığımız Kınık-Ova arası bisiklet yolunun1,5 kilometrelik etabına ilave 3,5 kilometrelik etap belirli bir aşamaya geldi, onu da 31 Mart'a kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Ova bölgemizde Semt Polikliniği projemizi tamamladık,ihalesini planlıyoruz. Kaldırımlar, yol, parke yapımları ve Göl bölgesinde kanal sağlıklaştırma projelerimizi gerçekleştirdik. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde başlattığımız Ova Kapalı Spor Salonunun, biz göreve geldiğimiz süreçte devam etmesini talep ettik, bu proje de Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı. Kınık bölgesinde pazaryeri ve kapalı otoparkı güzel bir meydanla beraber mahallemize kazandırdık. Kınık Millet Bahçesi projemiz hemen hemen tamamlandı, inşallah en kısa zamanda hizmete alacağız. Kınık'taki Hal inşaatı, Menderes Türel döneminde başlamıştı. Biz göreve gelince bütçe yetersizliğinden bunun durdurulması söz konusu oldu, yeni seçilen yönetimden bunun devam etmesini talep ettik, nihayetinde İller Bankası destekli bu proje devam ediyor. Kınık'ta kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi'ni, o bölgede hayata geçirmek için çalışmaları başlatmış bulunmaktayız."

Ulutaş, Patara'da deniz feneri ayağa kaldırıldığını, Çavdır Mahallesi için de büyük bir mesire alanı projelerinin olduğunu açıklayarak, diğer mahallelerde de sosyal yaşam alanları yaptıklarını hatırlattı. Kıyı şeritlere plajlar kazandırdıklarının da altını çizen Ulutaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Göreve geldikten sonra taahhüt ettiğimiz hizmetlerin yapılması bizim için çok önemliydi. Biz bunları kendi programımıza almıştık. Bunun için bu projelerin hayata geçirilmesi de bizim mesuliyetimizdeydi. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu hizmetleri getirmesiyle ilgili birçok lobi faaliyeti yaptık. Özellikle ilçe merkezinde hükümet konağı, emniyet binası eksikliği vardı. Bununla ilgili çalışmaları takip ettik, yapım çalışmaları başladı ve belli bir aşamaya geldi. Yine Gömbe-Kaş yolunun başlatılmasıyla ilgili ciddi çalışmalarda bulunduk, bunun temelini attık ve yol çalışmaları başladı, devam ediyor. Kalkan-Seydikemer yolunun bizim bölgemizdeki etabının da yapılmasıyla ilgili çalışmalar başladı. Lengüme Köprüsü'nü başlattık. Karadağ'da Gül Ağacı Köprüsü'nün de yapılması çok önemli, çalışmalarımızı başlatacağız. Kasaba ve Sütleğen bölgemizde gölet ve baraj var. Bunların da sürecini takip ediyoruz. Kasaba bölgemizdeki yerleşim alanı sorunu da çözülüyor."

Başkan Ulutaş son olarak imar planlarına sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, "İmar planı konusunda Kaş olarak, çok mağduruz. Kaş'ın civarındaki 5 mahallemizde; Gökçeören-Gökseki, Yeniköy, Çukurbağ, Ağullu ve Bayındır'da imar planlarını yaptık. Dava açıldı. Kalkan-Kaş arasındaki duble yolun ÇED aşamasında mahkeme tarafından tekrar yapılması diye karar verildi. Mahkeme buradaki yolu durdurdu, imar planımızı, nüfus projeksiyonunun ele alınmasını gerekçe göstererek, iptal etti. Sadece 1000'likler iptal edilmedi, 5.000'likler, 25.000'likler ve 100.000'likler de iptal oldu, dolayısıyla bu planları tekrar yapmak gerekiyordu. Uzun uğraşlarımız sonucu gerek Çevre Bakanımız gerek Büyükşehir Belediyesiyle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde önce 100.000'lik yapıldı, sonra 25.000'lik ve 5.000'likler. 1000'likler ocak ayında geçmek kaydıyla bu plan inşallah tamamlanacak ama dava açılmış olması, sürecimizi çok yavaşlattı ve buradaki vatandaşlarımız bu davalardan mağdur oldu. Bu planları yeniden yapıyoruz ancak bizim kadar burada yaşayan vatandaşlarımızın da bunlara sahip çıkması lazım, çünkü mahkeme kararlarıyla iptal edildiği zaman Kaş'a çok yazık olacaktır. Bu planlara topyekün sahip çıkmamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Yine Kalkan'da, Kördere, Kalamar, Akbel mevkilerinde imar planları yapıldı. Kırsaldaki köy yerleşik alanlarıyla ilgili tarım görüşünü uzun süredir bekliyoruz. Önce 23 mahallemizin, sonra 17 mahallemizin köy yerleşik alanlarını yapacağız. Tarım görüşünün Tarım Bakanlığından gelmesi halinde ilk etapta 23 mahallemizin, ikinci etapta 17 mahallemizin köy yerleşik alanlarını İlçe ve Büyükşehir Belediyesinden geçirip, süreci tamamlamış olacağız" açıklamasında bulundu. - ANTALYA