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Kartalkaya yangıyla ilgili anket yapıldı, çıkan sonuç Bakan Ersoy'u üzecek

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31 Ocak - 4 Şubat 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin 26 ilinde yapılan ankete katılanların yüzde 70'i Kartalkaya'daki otel yangınının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un istifa etmesi gerektiğini belirtti.

78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki otel faciasının ardından "Sorumlu kim?" tartışmaları gündemi uzun süre meşgul etmişti. Olayın yankıları sürerken İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından 26 ilde yaklaşık 2 bin kişi ile gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Sizce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yangının ardından istifa etmesi gerekir mi?" sorusu yöneltildi.

YÜZDE 70 İSTİFA ETMESİNİ İSTİYOR

Katılımcıların yüzde 70'i Bakan Ersoy'un istifa etmesi gerektiğini belirtirken yüzde 21'lik kesim de istifa etmesine gerek olmadığını belirtti. Yüzde 9'luk kesim ise "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

İşte anketten çıkan sonuç;

Kartalkaya yangıyla ilgili anket yapıldı, çıkan sonuç Bakan Ersoy'u üzecek

TOPU BELEDİYEYE ATMIŞTI

Kartalkaya'daki yangın faciasının ardından bir açıklama yapan Bakan Ersoy, otellerin yangın yeterlilik belgesini yalnızca belediyelerin verebileceğini belirterek "Raporda 8 ana kusur çıkmış. Tahliye çıkışları, ışıklı yönlendirme levhaları, acil aydınlatma, elektrik tesisatının uygunluğu, algılama sistemleri ve yangın alarmı, duman havalandırma ve tahliye. Bu tespiti yaptıktan sonra aslında geri çekme olayı diye bir şey olamaz. Bu tesisin genelinde bulunmuş eksiklik. Normalde bu belgenin verileceği üst makam neresi? İl Özel İdaresi. Mutlaka İl Özel İdaresi'ne veya Kültür ve Turizm Bakanlığını bilgilendirilmesi gerekiyor. Bunun zorunluluğu var" ifadelerine yer vermişti.

Kartalkaya yangıyla ilgili anket yapıldı, çıkan sonuç Bakan Ersoy'u üzecek
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıxdysmbhg4g:

adamın umrundamı çuval milyon dolarları yaptı. zaten eski sağlık bakanı gibi kovun gideyil diyooor. esas suçluların kim olsa olsun cezandırmakk nerdeeeee. kim ceza almışki 20 yollık iktidar adamlarından gelen çuval yaptııı gitttii. keyf çatıyolarr. yaa komik olmayın ne anketiiii. adamların aile içi yaşamları bitmişşş dallas flim i geçmiş ne haysıyet ne onur kalmışşş. çok umrunda bakanın ona imarsız deniz kenarı gosterin devletten alsın ama parasız tabiii.

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Bu ülkede paralı ardama bir şey olmaz !

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

İstifa mı o ne ya?

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Haber YorumlarıYILDIZ:

Bakan Ersoy istifa etmelidir tabi, ödül verilecek olsaydı biz yaptık derdiniz di mi? Az şey değilsiziniz de neyse....

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Haber YorumlarıYilmaz Dogan:

ickiden olenlerden Kim sorumlu turist gelmez

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

o kadar çok trolleri var niye ankete katılıp bakan beyi desteklememişler demekki trollerin içindede vicdanlı olanı var ki bu olan biteni onlar bile kabul etmiyor

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Haber YorumlarıReşat GALİP:

anketleremi kaldık eyvah eyvah

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Haber YorumlarıSezgin Avcı:

En üst makamda kim varsa sorumlu odur kardeşim

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Haber Yorumlarısezgin kaçar:

birazda onlar üzülsün

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

Reisi ikna etmiş ama

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