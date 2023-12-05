Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2024 yerel seçimlerinde aday adaylığı başvurusunu yaptı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2024 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanlığı binasında aday adaylığı başvurusunu yaptı. Başkan Yüksel'e çok sayıda Kartallı vatandaş eşlik etti.

Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday adaylık başvuruları bugün sona erdi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2024 Yerel Seçimleri çerçevesinde aday adayı olmak için başvuruda bulundu. Yüksel, ikinci dönemde başkanlık görevini yapmak için CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat'a dosyasını teslim etti. Başkan Yüksel'e başvurusunda çok sayıda Kartallı vatandaş eşlik etti.

"Cumhuriyet Halk Partisi ailemi yanımda gördüm"

Başvuru sonrası konuşan Başkan Yüksel, "Bu 5 yıl içerisinde sığdırdığımız birçok anı birçok acı birçok güzellik de var. Belediye başkanlığını anlamaya çalışırken sürecin başında yaşadığımız bir pandemi var. Pandemi süreci içerisinde komşuluk hukukunu korumakla ilgili Kartal Belediyesi olarak bir seferberlik var. 2 yıl boyunca bütün komşularımızın komşuluk hukukunu korumak kaydıyla onlara yetişmeye gayret gösteren ve ardından yaşanılan depremlerle yaşanılan sel ve yangınlarla mücadele edip hizmet etme çabasını sürdürüp aynı zamanda yatırım ve hizmet etmek gibi ödevlerimiz oldu. Bu sürecin tamamında Cumhuriyet Halk Partisi ailemi yanımda gördüm. İyi ki varsınız iyi ki birlikteyiz. Aday adaylığı başvurusunun son günü ben de evraklarımı teslim ettim. Bu yolda yine aday adayı olan arkadaşlarım var. Bu aile büyük bir aile. Bu ailenin fertleri, iddia koyarlar. Bu iddiayı sürdürürler ve sonra hep birlikte el ele kol kola birlikte mücadelemizi sürdürmek için yine kucaklaşırız. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL