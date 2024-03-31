Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen erken havlu attı: Gücümüz yetmedi

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi Türkiye genelinde sona ererken, sayım ve döküm işlemleri sırasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

SOSYAL MEDYADAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Kars Bağımsız Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen sosyal medyadan yaptığı sürpriz açıklamayla yarışı kaybettiğini resmen duyurdu.

"BİZ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK"

Bilgen, "Kutuplaşma siyasetini önlemeye gücümüz yetmedi. Biz üzerimize düşeni yaptık. Toplum neye layıksa öyle yönetilir. Bize güvenip destek olan herkese teşekkürler. Kazanacak adaya ve Kars'a kolaylık diliyorum" dedi.